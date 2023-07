Fallar en las fortalezas

“[...] ella es la candidata de la mafia del poder” López Obrador.

Del presidente López Obrador se ha dicho todo. Su cercanía con el pueblo, sus formas distintas de hacer política, su asunción a la silla presidencial tras varios intentos, su manera de gobernar, su control irrestricto del partido y todo lo que suceda dentro y, entre tantas cosas, los simbolismos y conducción política (y de comunicación) destacados. Su construcción de agenda -para propios y extraños- y su invención del enemigo han sido marca de la casa, “la mafia del poder” es un ejemplo de ello, o en realidad son muchos ejemplos en uno, pues logró despersonificar tal mote para que en el imaginario colectivo pudiera ser cualquiera.

Salinas, Fox, Calderón, X. González, partidos políticos y sus líderes, Loret y otros periodistas, consejeros del INE, las grandes empresas y empresarios, presidentes de otros países y demás personajes que se imaginen han sido parte de “esta mafia” dicha por López Obrador. Ahora es el turno de Xóchitl Gálvez. En estos días más recientes, el presidente se ha lanzado con toda la fuerza de la retórica “mañanera” y también con la del Estado, a la candidata puntera del Frente Amplio por México, es decir, a la candidata del PRIAN, como le gusta referirse en tono peyorativo.

Sin embargo, la cargada del presidente pareciera que le está beneficiando a la senadora, pues según las encuestas, Xóchitl Gálvez adelanta a todos sus compañeros del FAM por una amplia ventaja, además de que a raíz de esta “pelea” ha ganado puntos en el rubro de conocimiento en todo el territorio nacional, así como en esta visión de que ella representa a todos aquellos quienes hacen frente a López Obrador. Y, en la situación actual del país, esta perspectiva no es poca cosa, ya que desde las elecciones de 2018, las subsecuentes contiendas han sido plebiscitarias, es decir, a favor o en contra de Amlo y la 4T, y, en ese sentido, la senadora toma fuerza.

Es por esto que sorprende que el inquilino de Palacio Nacional falle en sus principales fortalezas. El encono con Xóchitl claro que no es correcto, sus acciones son ilegales y, además no está ayudando a las “corcholatas” y, por ende, a la continuidad de su proyecto cuatroteísta. Que, los candidatos morenistas, al tener tanto tiempo de exposición de (no) campaña, además del ocasionado por sus cargos anteriores, hoy en estos momentos se muestran con más debilidades que las que tienen en este momento enseña la senadora Gálvez. Otro movimiento no controlado desde la cúpula de Morena.

Por su parte, Xóchitl Gálvez ha hecho lo que le toca, crear un personaje cercano a la gente, a minorías y mayorías, se ha alejado de los partidos a los que representa y que tantos negativos tienen, ha sido atinada y frontal en sus respuestas al presidente e incluso a las personas -o bots- que la atacan en redes sociales. Ella tiene claro que hoy por hoy es quien personifica a la oposición en todo el territorio nacional. Aún faltan los debates y más de un mes de (no) contienda interna, todavía falta la cargada de los (no) candidatos de Morena y de sus seguidores. Si quiere aparecer en la boleta electoral del 2024, tendrá que escoger sus batallas y sus sprints. Desde el oficialismo, le vendría muy bien dejar de hablar de ella y enfocarse en el cierre de su gobierno y en calificar la (no) campaña de las “corcholatas”.

POR ADRIANA SARUR

