¡Gran iniciativa de Morena!

“La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre", escribió Miguel de Cervantes Saavedra, en su obra Don Quijote de la Mancha.

Democracia significa libertad de expresión; significa que tenemos que escuchar al pueblo.

Militantes a sol y a sombra, nuestro objetivo es informar, no adoctrinar al pueblo para que la vida pública sea cada vez más pública. Eso es lo que estamos haciendo con el Plan de Nación 2024-2030.

Para Morena el pueblo manda, por eso nuestro partido ha iniciado las consultas para el plan de gobierno 2024 a través de 300 consultas o asambleas públicas en todos los distritos electorales de la República Mexicana, para que la ciudadanía aporte sus ideas de cara a la elaboración del proyecto de nación que ofrecerá la 4T para las próximas elecciones 2024.

Escucharemos las inquietudes de las personas en temas como seguridad, paz, justicia, combate a la corrupción; México en el exterior y reforma del estado.

Será la ciudadanía quien defina el rumbo de la Cuarta Transformación de México: construiremos un proceso a través de la democracia participativa.

Serán 18 foros temáticos que culminarán el 20 de agosto.

Durante las próximas cuatro semanas se estarán dando estas reuniones que representan un proceso de consulta directa a la sociedad, a la militancia, a los simpatizantes… porque se discuten los temas y la gente vota y da sus opiniones sobre qué acciones llevar a cabo en el futuro inmediato para avanzar en estos temas.

En ese contexto, el domingo estuve en el Distrito 2 de la Alcaldía Gustavo A. Madero, donde hablé de cómo seguiremos combatiendo la corrupción y dije que se trata de no sólo un asunto ético, sino fundamental.

Seguir combatiendo la corrupción, que no haya exceso de gasto público de las instituciones, que no se permita que empresarios dejen de pagar impuestos, que no regrese la compra de periodistas con recursos públicos... fueron algunos de los temas tratados.

Todo lo anterior le ha permitido al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador hacer obras públicas y sociales. Hoy el dinero no tiene como destino la corrupción, como sucedía.

En la primera jornada de propuestas ciudadanas, entidades como la Ciudad de México, Colima, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Aguascalientes y Chiapas recibieron a la ciudadanía que presentó sus opiniones en las mesas de atención.

Hacemos un llamado a todos los simpatizantes de Morena, militantes y ciudadanía en general para que aporten sus ideas y sean suscritas en un documento o primer borrador que estará listo a finales de agosto, para presentarlo a la ganadora o el ganador que representará a Morena en la contienda por la Presidencia de la República en 2024. Entre todas y todos construiremos el proyecto de nación que dará continuidad a la Cuarta Transformación.

¡Unidos y organizados la 4T se fortalece!

POR CÉSAR CRAVIOTO ROMERO SENADOR DE LA REPÚBLICA POR LA CIUDAD DE MÉXICO

@CRAVIOTOCESAR

PAL