Yucatán, feminismo y 50+1

“¿Por qué las feministas odian a los hombres?”. Esta pregunta es real y más frecuente de lo que cualquiera podría creer. La última vez que me la hicieron fue literalmente ayer, durante una entrevista. Lo preocupante no es que exista, sino que el mito al respecto no haya podido ser trascendido para ver el fondo de la lucha feminista: igualdad sustantiva.

Desde el 13 de enero de 1916, cuando 620 mujeres se dieron cita en el Teatro Peón Contreras de Mérida para acuerpar el Primer Congreso Feminista de México y el segundo que se realizaba en América Latina —Buenos Aires fue en 1910 y el primero del mundo sucedió en París, en 1878— la agenda se mantiene y aunque hay avances indudables, también son claros los pendientes; algunos con décadas de antigüedad.

Basta recordar que casi todas las mujeres convocadas a esa cita histórica eran maestras, ya que, en ese entonces, era de las pocas opciones de carrera remuneradas y además socialmente aceptadas para ellas. Una de sus principales consignas fue visibilizar la necesidad de preparar a las niñas para la vida desde primaria y nombrar las funciones públicas que podría desempeñar la mujer en cargos de elección popular.

En julio de 2023, en el 70 aniversario de que logramos el derecho al voto, la capital yucateca ha vuelto a congregar a mujeres decididas a colocar la participación política como un derecho inalienable de la mitad de la población. Decenas de académicas, senadoras, diputadas, empresarias, activistas y emprendedoras asistimos al Segundo Congreso Internacional de la Colectiva 50+1, inaugurado por el gobernador Mauricio Vila y Cecilia Patrón, titular estatal de la colectiva.

Resuenan las palabras de la Presidenta Internacional, mi tocaya, “La Nena” Orantes y de la Nacional, Clauda Corichi, durante la inauguración: no descansaremos hasta que nuestros derechos sean respetados y nuestra vida esté libre de todo tipo de violencia. Bien podrían haber sido pronunciadas en 1916.

Hacia ese objetivo, la participación de los hombres como aliados ha sido y será indispensable. Y recupero uno de los principios del Primer Congreso Feminista sobre las niñas para agregar que también debemos preparar a los niños para la vida desde la primaria.

Igualdad sustantiva no es un sueño; es un estado social ideal en el que ya no es necesario aclarar que entre los dos sexos y todos los géneros no hay odio. ¿Avanzamos?

POR MARÍA ELENA ESPARZA GUEVARA

FUNDADORA DE OLA VIOLETA AC

@MAELENAESPARZA

PAL