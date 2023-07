Xóchitl reta a AMLO: “prueba sus dichos o que renuncie por mentiroso”

*El Tribunal Federal Electoral ya ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador abstenerse de hablar sobre temas electorales luego de sus descalificaciones a los partidos de oposición y su abierto apoyo a la franquicia de su propiedad llamada Morena, lo que evidentemente no le quita el sueño y tampoco va a acatar. Sin embargo, en su obsesión por descalificar a cualquier costo a Xóchitl Gálvez, la precandidata del opositor Frente Amplio por México, el inquilino de Palacio Nacional la acusa falsamente, aprovechándose de todos los medios a su alcance, de haberse beneficiado con mil 400 millones de pesos mediante contratos de sus empresas con diversas dependencias del gobierno federal. Presta, Gálvez no dejó pasar ni una hora para responder a López Obrador: “si me comprueba que he recibido los contratos millonarios que dice, renuncio a mi campaña. Si no lo hace, lo reto a que renuncie a la presidencia de la República por mentiroso”. Es obvio que AMLO no podrá comprobar su exabrupto mañanero, pero lo que hay que destacar es que no dejará de aprovechar recursos y la máxima tribuna del país para agredir y descalificar personalmente a Xóchitl, a quien sin quererlo sigue haciendo crecer políticamente sobre sus compañeros del bloque opositor y también sobre la candidata del oficialismo, Claudia Sheinbaum. Por si fuera poco, como parte de sus comentarios matutinos, el tabasqueño reconoció que en su gobierno no sabían que le han dado trabajo a las empresas de Gálvez Ruíz dejando en claro que, de haberlo sabido, no lo hubieran hecho. Es decir, en la administración de la 4t los contratos no se otorgan por calidad, experiencia ni condiciones que pudieran ofrecer los concursantes, se entregan sólo a los cuates, ni por equivocación a opositores o desconocidos. Ahora habrá que ver si las autoridades federales actúan ante la violación del presidente del Secreto Fiscal, al revelar las relaciones comerciales de empresas privadas, las cuales involucran recursos públicos y ponen en riesgo la integridad física de personas inocentes, todo para perjudicar y perseguir a una adversaria política que lo tiene más que preocupado. Al cazador le salió el tiro por la culata, sin querer permitió saber que Galvez Ruíz es una empresaria que factura legalmente, que paga impuestos y que genera empleos, lo que él no ha hecho en toda una vida. Como dijo la aguerrida Xóchitl, ¿querrá el presidente abrir los contratos con que el gobierno federal ha beneficiado a su prima Felipa o a sus hijos?

*Tan solo este fin de semana, los asesinatos del periodista Nelson Matus, director y fundador del portal online Lo Real, ocurrido a plena luz del día en el estacionamiento de una tienda en Acapulco (el quinto homicidio contra periodistas en Guerrero en lo que va del año), y la ejecución del comandante Jonathan Zamorano, jefe de operaciones especiales de la policía estatal por parte de un grupo armado que irrumpió hasta su domicilio en Chilpancingo, muestran la debilidad de las instituciones y la impunidad con que opera crimen organizado en ese estado del sur. A ver ahora con que sale la alcaldesa de la capital guerrerense, Norma Otilia Hernández Martinez, grabada hace unas semanas reunida con uno de los jefes del grupo delictivo “Los Ardillos”, y a ver con qué nuevo pretexto aparece el compadre de AMLO, Félix Salgado Macedonio, quien hace unos días subió un video culpando a la derecha por los hechos de violencia registrados en el congreso local y el bloqueo de la Autopista del Sol el pasado 10 de julio. De la “gobernadora” ni hablar, a La Torita le quedó grande la responsabilidad de dirigir un estado como Guerrero y los resultados están a la vista.

*En el área digital del Frente Amplio por México están en la calle. Quienes han comenzado el proceso para registrarse nos comentan que llevan días en espera un correo que nada más no termina por llegarles, pero es necesario para manifestar su apoyo a alguno de los precandidatos. ¿Y así quieren derrotar al oficialismo?

-Da gusto saber que el súper peso mexicano inicia esta semana con una paridad frente al dólar de 16.73 al mayoreo y 17.18 pesos en ventanilla. Buena noticia para los importadores , para quienes tienen compromisos económicos por estudios o salud en dólares o para los turistas mexicanos que viajan al extranjero; sus billetes verdes les rendirán mucho más que al principio del sexenio. Lamentablemente, para los prestadores de servicios turísticos aquí y para las 4.1 millones de familias mexicanas que viven de las divisas que reciben de sus seres queridos desde fuera, particularmente desde Estados Unidos, el peso fortachón no les beneficia. Hace un año, en julio de 2022, cada familia recibía en promedio 383 dólares, el equivalente a 7 mil 970 pesos mensuales y hoy, al tipo de cambio de 17 pesos por dólar, reciben 6 mil 511 pesos por la misma cantidad de billetes verdes. Mil 459 pesos menos, un 18% por debajo de hace un año y si agregamos la inflación anualizada que en los últimos dos meses promedia 5%, están recibiendo un 23% menos que hace doce meses. Lo anterior, sin olvidar que los consumidores de gasolinas, diésel, gas y turbosina, entre otros hidrocarburos importados, no hemos visto bajar en México los precios por litro a pesar de nuestra súper divisa.

POR ENRIQUE MUÑOZ

ENRMUZ@HOTMAIL.COM

@ENRIQUEMUNOZFM

