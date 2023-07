Mimi Morales revela los secretos con los que conquistó a José Alberto “Güero” Castro

LA ESTRATEGIA DE MIMI MORALES PARA HABERSE PESCADO DESDE HACE TRES AÑOS AL “GÜERO” CASTRO

Mimi Morales, novia del productor, el “Güero” Castro, desde hace tres años, ya nos reveló el secreto para conservar su amor con el hermano de Vero, ya que dijo que no se quiere casar ni vive con el productor, que cada uno vive en su casa, cada uno tiene su espacio y por eso dura la relación y seguirá durando.

Esa si es una relación muy saludable, cuando el “Güero” la quiere ver o quiere salir con ella, la colombiana está ahí puesta y dispuesta y cuando no quiere verla ella le dice: -no hay problema- y así él no se siente amenazado.

¡Con esa estrategia ya se lo pescó para siempre!

Cualquier mujer atraparía al hombre de sus sueños si lo ves a ratos solamente para que así él se siga sintiendo libre y feliz… Esa es la relación con la que sueñan todos los hombres.

Pero no todas las mujeres son tan astutas como Mimi Morales.

Lo tiene tan seguro que incluso cuando Mariana Seoane se besó en la boca con él, ella dijo que el beso ni cosquillas le hizo: -Ese beso no me preocupa, él sólo se dejó besar-.

SI VANESSA GUZMÁN VOLVIERA A LAS TELENOVELAS TENDRÍA QUE SER CONTRATADA CON UN PAPEL MUY ESPECÍFICO ACORDE A SU FÍSICO ACTUAL PORQUE POR SU MUSCULATURA MONUMENTAL YA NO EMBONA EN CUALQUIER PROTAGÓNICO

Antes el insulto más grande que le podían decir a una mujer y el peor desprecio era decirle “hombruna”, pero en estos tiempos en los que ya se acostumbra que las mujeres desarrollen músculos de acero como profesión para competir en certámenes de fisicoculturismo, deporte en el que Vanessa Guzmán cada vez gana más premios internacionales, la gente comienza a ver en este culto de transformar tu cuerpo en un vehículo para ganar premios muy jugosos económicamente hablando.

Vanessa era la actriz más femenina, incluso ganó el certamen de Miss México, pero al empezar a ganar un premio internacional tras otro y obtener la admiración mundial, y muy buenas bolsas económicamente hablando tanto en dólares como en euros, se volvió obsesiva por tener cada músculo formado, para lo cual se necesita una alimentación especial que también es costosa y tienes que tener una disciplina más férrea para formar los músculos, tiene que hacer ciertos ejercicios y entrenamientos bastante dolorosos, porque llevas a tu cuerpo hasta el límite, y que ocupan todo tu tiempo, por lo que tampoco le queda ni un minuto para hacer telenovelas, pues te dan llamado desde las 5 de la madrugada hasta las 11 de la noche y aun si tienes ratos libres, no tienes lugares para entrenar ni la alimentación que ella necesita.

Además, al transformar su cuerpo como lo ha hecho ya no le embona a cualquier papel protagónico, si Vanessa volviera a la televisión tendría que ser con un papel muy específico acorde a su físico actual.

POR SHANIK BERMAN

