Xóchitl; la metamorfosis

Hace tiempo no la veía. Xóchitl Gálvez sigue siendo la misma, pero algo ha endurecido un poco sus facciones. Incluso cuando sonríe y exhibe su típico desparpajo de franqueza y agudeza verbal, porque —quizá como ella dice—, la cosa esta cabrona, muy cabrona.

El Presidente de la República ha sembrado una calumnia: sus contratos ascienden a mil 500 millones de pesos a través de una empresa de nombre similar al de la suya. Un error insalvable y, sin embargo, sin corrección posible.

Firme dice a la pregunta: Si el Presidente me demuestra contratos por mil quinientos millones de pesos renuncio a la candidatura. Si no, que él renuncie a la Presidencia. Así se lo voy a decir.

Es la más explosiva de sus declaraciones durante el desayuno con el cuerpo editorial de Heraldo Media Group la mañana de ayer.

—¿Así?

—Así. Órale.

Gálvez lleva uno de sus típicos atuendos hilados: una blusa de color lavanda, o violeta. El pelo peinado con lacia simpleza. Una cierta alegría de saberse ganadora de muchas discusiones y contenta cuando alguien le muestra un plato con tamales. ¡¿Tamales?! No traje mi bote... Y ríe.

—Yo estoy disfrutando todo esto. Lo tomo con seriedad, pero también me divierto. Me gusta la vida y no tengo nada que perder. Yo me regreso a mi vida de empresaria, ya he logrado muchas cosas, estoy contenta, pero voy a seguir adelante porque siento una respuesta de la gente. Y voy a pueblear y a acercarme a todos, porque es lo que sé hacer, lo he hecho siempre.

“Hoy —dice como si hiciera una travesura— ni todas las corcholatas juntas me alcanzan en la zona de las redes sociales. Y a diferencia de Claudia, quien sin duda será la candidata, yo sí tengo una historia que contar; a mí no se me ha caído el Metro.

“Yo no me enojo cuando los periodistas me preguntan duro. Yo aguanto y contesto, y siempre voy a responder con la verdad, sea cual sea. En mi vida las he pasado duras, estoy curtida…”, afirma.

Pero hoy, la materia prima de los ataques es por su actividad empresarial. Sus contratos. En el gobierno anterior, para no desmenuzar los previos, tuvo operaciones por 12 millones de pesos. Con el gobierno actual, por 17 millones.

“...¡Cómo puede ser que el Presidente diga que me dieron contratos —hasta en el AIFA—, porque no sabían que eran para mi empresa!”.

¿Eso quiere decir, solamente contratamos a nuestros conocidos, a nuestros amigos, cómo se le ocurre? —cuestiona—. Yo no incurro en conflictos de interés, mis operaciones son en un 99 por ciento con el sector privado.

POR RAFAEL CARDONA

COLABORADOR

@CARDONARAFAEL

MAAZ