Sucesión con odio jarocho

Dicen algunos cronistas que en Veracruz por cada 10 habitantes hay 11 partidos políticos. Aspirantes a la gubernatura en Morena, pelean en bardas y foros políticos, sin piedad. Javier Gómez Cazarín, Manuel Huerta (delegado de Bienestar), Margarita Corro, Sergio Gutiérrez, el edil de Xalapa y expriista, Ricardo Ahued, en pleito callejonero, acorralaron a Erick Cisneros titular de Gobierno. Le exigieron su renuncia, para que se dedique a escribir, ya que, dice, paga su promoción con regalías de un libro que escribió ¿Cuál es el nombre de ese best seller que nadie conoce? No se hagan bolas es Nalhe.

JALISCO: El pleito entre naranjas pone en riesgo su permanencia en la gubernatura. Enrique Alfaro simpatiza con la alianza con Alejandro Moreno (PRI), Marko Cortés (PAN) y Jesús Zambrano (PRD), aunque al líder de MC, Dante Delgado, es dubitativo. Si Dante sigue sirviendo como esquirol de Morena, como ocurrió en el Edomex, no logrará la gubernatura de Veracruz. Con Va por México, aumenta sus momios.

TABASCO: No se hagan bolas. Esta entidad cuna de AMLO y Adán Augusto López, llevará a una candidata de Morena a la gubernatura. Mario Delgado no olvida que en las entidades donde son competitivos, deberán llevar mujer como abanderada. Así, desde Palacio Nacional enviarán señales para atraer el voto femenino. La jugada está entre la senadora Mónica Fernández Balboa, y la edil de Centro, Yolanda Osuna, quien no trae las mejores cartas por tener cuna priista.

SLP: Recriminan al alcalde de la capital, Enrique Galindo (PRI), por no valorar la opinión de la sociedad que exige la cancelación de obras en El Saucito. La población rechaza la construcción de una plaza cívica y vialidades, mientras el edil no los ve, ni los escucha. Enrique gobierna para las constructoras.

XALAPA: Durante la inauguración del Centro de Justicia Penal Federal el consejero de la Judicatura Federal, Sergio Javier Molina Martínez, instó a juzgadores a fortalecer la presunción de inocencia con enfoque de derechos humanos, en la consolidación de una cultura de legalidad y respeto a las garantías de todas las personas. Buen discurso de Sergio sobre un tema de enorme sensibilidad.

MICHOACÁN: Menudo escándalo vive la auditora Superior del Estado, Vanessa López. Es investigada por una comisión del Congreso local, por haber contratado a 3 despachos para que la auditarán. Sólo salió en su defensa, Reyes Galindo, del PT, quien no aportó ningún argumento jurídico o político sólida. En cambio, Seyra Alemán y Roberto Reyes (ambos de Morena) y otras legisladoras, dejaron la sospecha: Vanessa quiere ocultar los puntos oscuros de su trabajo. Contrata despachos contables patito y, sabe, que el que paga manda.

NL: El gobierno de Samuel García denunció ante la Fiscalía a Artemio Garza esposo de la diputada local priista, Perla Villarreal, y a algunos allegados, por defraudación fiscal. Artemio fue CEO de Parque Fundidora. El monto de las observaciones fiscales asciende a más de 264 millones de pesos. El fiscal, José Arce, deja el asunto en el limbo.

POR VÍCTOR SÁNCHEZ BAÑOS

