La disputa por los reflectores en México ha comenzado

El viernes 7 de julio del presente año concluyó el plazo para que los aspirantes a encabezar el frente opositor se registrarán. Pero, más allá del resultado de todo este proceso, un primer éxito que logró esta coalición de partidos y organismos de la autodenominada resistencia civil es que la agenda pública comenzará a desplazarse.

Lo que llama la atención de este fenómeno es que, ni la conferencia mañanera del presidente López Obrador, ni las declaraciones de las llamadas ‘corcholatas’, monopolizaron ya la conversación pública como lo habían hecho durante meses.

En este sentido, quizás por primera vez en todo el sexenio, la agenda pública de los últimos días tuvo mayor atención para las acciones y expresiones de la oposición. Un hecho relevante si tomamos en consideración los alcances del aparato de comunicación del gobierno federal y, sobre todo, la cobertura que ha logrado posicionar en todos los medios de comunicación convencionales desde el inicio de su gestión.

Por supuesto, queda la duda de si se trata solo de una circunstancia transitoria asociada específicamente a la definición del método, así como al arranque del proceso de registro de los aspirantes, o bien si a partir de ahora, se verá un cambio en el que los candidatos de la oposición serán los que detenten la batuta. Estas interrogantes se disiparán en las semanas subsecuentes, conforme el proceso para buscar las firmas que los respalden y eventualmente comience la siguiente etapa de este proceso.

El punto aquí es si la campaña “a tierra”, la cual conlleva, multiplicar el número de visitas a diferentes lugares del país, trabajo de organización de sus equipos y actividades de proselitismo casa por casa, atraerá la atención de la misma manera que lo ocurrido en las últimas semanas en plataformas de comunicación audiovisuales. Eso esta por verse y para muestra un botón, la mayor parte de los candidatos de Morena, no han brillado de la misma manera que cuando ostentaban un cargo público y el aparato de comunicación institucional de sus dependencias les daba seguimiento. Claudia Sheinbaum o Adán Augusto López ahora mismo, lidian y corrigen sus estrategias de posicionamiento, porque, en varios estados del país, muchos de sus eventos no han tenido el arrastre comunicacional que se esperaba y no es que estén vacíos, sino que no logran colocarlos en la conversación o el análisis de los asuntos públicos a nivel nacional.

Peor aún, lo que ha resultado más llamativo recientemente son las críticas que ellos mismos han hecho al proceso de asignación de candidato a la presidencia de la república dentro de su propio partido, como la advertencia de Marcelo Ebrard respecto a la posibilidad de salir de la competencia si le hacen algún tipo de trampa, o los cuestionamientos de Monreal respecto a la falsedad de los reportes que lo hacen aparecer como el que más ha gastado. Estas declaraciones no dejan una imagen partidista positiva de cada uno de los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena, pero logra entenderse que son múltiples los motivos que acompañan estas acciones y por supuesto, la disputa por el máximo escaño de poder a nivel nacional.

Sin embargo, al margen de los jaloneos entre los aspirantes de Morena, el reto para la oposición será tratar de evitar que las mañaneras vuelvan a marcar la pauta ante el vacío que se va a dar en lo que resta del mes de julio y quizá durante una parte de agosto en la agenda mediática electoral, pues el primer foro que se organizará será hasta el 10 de agosto del presente año.

Sera en esta periodicidad en donde cada uno de los aspirantes del llamado bloque opositor habrán de demostrar si tienen las cualidades mediáticas suficientes para llevar a buen puerto sus objetivos y arrebatarle los reflectores al oficialismo en turno.

Al respecto, es claro también que el presidente López Obrador lo sabe y seguramente buscará la forma de conseguir que su palabra siga teniendo una alta incidencia en la opinión pública, por lo que es difícil no asegurar que tenga preparado abundante parque informativo para las siguientes semanas y tratar de impedir que el rumbo de la agenda pública no sea dirigida desde palacio nacional.

No descarte, sin embargo, que lo que empiece a atraer más y más la atención sea el debate respecto a la legalidad de estos procesos. Al respecto serán cruciales los pronunciamientos que las autoridades electorales emitan en torno a esta situación y logren definir la viabilidad o no de los objetivos de ambos bloques participantes en la contienda electoral. En pocas palabras que las reglas del juego queden bien definidas para ambos bandos.

Por lo que hasta ahora se ha visto y la evidencia histórica ha demostrado, la agenda mediática nacional será siempre el termómetro con el que habrán de medirse las posibilidades de crecimiento y democratización de los procesos electorales y la popularidad de los candidatos que aspiran al poder en el país; quien lidera de cierta manera en este espacio de expresión y manifestación social, tiene por delante un gran bono de legitimidad y posicionamiento de sus propuestas ante el electorado que muchos de sus contrincantes no. Esa es la razón principal de pelear la agenda informativa todo el tiempo.

POR LUIS MIGUEL MARTÍNEZ ANZURES

PRESIDENTE DEL INAP

PAL