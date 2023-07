Skincare tecnológico

Es de esperarse que en un país conocido por su amor a los robots y a la estética se encuentren algunos de los dispositivos de belleza más interesantes en el mercado y a pesar de que estas tecnologías llevan años siendo utilizadas por profesionales, en Japón puedes encontrarlas en tiendas de electrodomésticos y son tan accesibles como una licuadora.

Los dispositivos favoritos del año parece que son los EMS (estimulación eléctrica de los músculos). Este tipo de tecnología se usa generalmente para tonificar los músculos y cuando es aplicado en el rostro esto provoca un efecto de face lift. La tecnología EMS la podemos encontrar en una gran variedad de productos, los más básicos suelen ser pequeños y parecidos a un guasha para ser utilizados en la cara.

Pero existen también mascarillas de EMS las cuales parecen salidas de una película de terror, pero son muy útiles para embellecer la cara mientras uno ve la tele, limpia o trabaja. Otro favorito de las japonesas es el cepillo de EMS que, aunque también puede ser utilizado en la cara, su uso principal es como cepillo para el cabello, de esta forma se estimulan los músculos de la cabeza lo cual también ayuda a generar un lift facial además de estimular el cuero cabelludo. Entre algunos de los más innovadores está el body roller con EMS el cual sirve para estimular los músculos del cuerpo al mismo tiempo que son masajeados para generar una figura más estilizada.

La radiofrecuencia (RF) es otra tecnología favorita para el cuidado de la piel, al igual que el EMS se utiliza para generar un efecto lifting en la cara. Muchos de estos dispositivos además de tener el modo de RF tienen también diferentes modalidades de temperatura en los que se calientan para ayudar a la absorción del skincare o se enfrían para ayudar a desinflamar y encoger los poros.

En los estándares de belleza japoneses no hay lugar para el vello corporal, hombres y mujeres por igual optan por la depilación permanente en piernas, brazos, cuello, barba, etc. Gracias a esto los dispositivos de belleza más populares puede que sean los de depilación permanente en casa ya que así puedes depilarte sin tener que ir a ningún lugar, varias personas pueden beneficiarse de un mismo dispositivo y no se diga el poder tener discreción en las zonas íntimas.

Otros dispositivos que merecen ser mencionados son los exfoliadores ultrasónicos que ayudan a remover impurezas con una vibración potente. También aquellos tratamientos con luz led para el cuidado de la piel, los cuales ayudan a desvanecer manchas y arrugas, y los puedes encontrar como parte complementaria de otros dispositivos para atacar varias preocupaciones con un mismo producto.

POR REGINA PALACIOS

COLABORADORA

@babyblue____

MAAZ