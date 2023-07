La calenda de los mercados de Oaxaca

Oaxaca es una ciudad impresionante, cada vez que la visito regreso con la sensación de que es la primera vez que estoy ahí. La conozco bien desde hace años pero siempre hay un antes y un después que hace que su energía la transforme por completo porque, una cosa es la estructura arquitectónica y otra la emocional.

En mi adolescencia Francisco Toledo formaba parte de la vida cotidiana de los ciudadanos, de los que se dedicaban al arte y de los que no. Mi banda de amigos de la época estaba conformada por los pintores y escritores jóvenes que ya producían su obra en los talleres del estado, digamos que eran las nuevas promesas de la cultura mexicana.

Siempre imaginé que “El Candela”, el rumbeadero donde nos amanecíamos seguido, estaría ahí para siempre y que los paseos a Yagul o a los pueblos cercanos serían infinitos. Pero no. Cuando falleció Toledo las cosas cambiaron mucho en la gestión cultural. También murió El Chalo, que era el dueño del “Candela” y la vida nocturna jamás volvió a ser igual; obviamente sucedió lo mismo con nosotros.

Pasó mucho tiempo antes de que volviera a sentir que pertenecía a ese lugar, hasta que conocí a Amira Martínez, la directora de los catorce mercados del municipio de Oaxaca. Vi en ella a la mujer poderosa, culta y echada para adelante y me di cuenta de que todas esas características eran las que debería tener cualquier funcionario especializado en el tema. A partir de ese momento comencé a conocer a los mercaderes, a comer en sus locales y a involucrarme con ese universo que me hace tanto bien. Me tomó algunas visitas pero al fin recuperé la sensación de pertenencia que tanto extrañaba y todo a partir de una fiestota que se armó hace un par de días.

Resulta que mi amiga es también una gran poeta así que organizó el cuarto festival de la mujer en las letras pero esta vez, con los mercados como anfitriones. El resultado fue sensacional porque desde muy temprano las poetas invitadas ofrecieron lecturas en los distintos mercados de la ciudad, involucrando a los comerciantes que participaron con mucho gusto antes de comenzar a trabajar. Después nos invitaron a comer al mercado de la Merced para agarrar fuerzas para caminar durante horas por todas las calles con la calenda que cerró el evento.

Las calendas son una especie de fiesta con un montón de gente que va caminando por la calle acompañando a las bandas de música, a las mujeres que van bailando con canastas de flores en la cabeza, a los que avanzan con unos globos enormes que se llaman “marmotas“ y los que van arrojando regalos a los concurrentes.

Esta calenda que fue organizada por Amira desde la dirección de mercados, su equipo y los comerciantes, congregó a cinco mil personas al menos. Al frente del contingente iban las once escritoras y un poco más atrás Francisco Martínez Neri, presidente municipal, Saymi Pineda, secretaria de turismo, Felipe Canseco, secretario de gobierno, la cantante Patricia Alcaraz, otros funcionarios y un par de amigos, todos con los brazos entrelazados. Así caminamos seis kilómetros entre empujones, parando de vez en cuando para bailar y tomar un mezcal y cachando al aire los dulces o panes que nos iban aventando.

No pueden imaginar la sensación tan electrizante que me acompañó todo el camino. La verdad me impresionó que estos trabajadores del estado pudieran tener una fiesta cívica conviviendo con la gente en paz y compartiendo la alegría. En ese sentido ha sido la mejor experiencia que he tenido y al menos por un momento, me hizo pensar que podemos convivir con nuestros gobiernos más o menos en paz.

La de Amira es una trinchera fascinante porque siempre hay problemas serios que resolver, pero también porque si se integra la cultura popular y la diversión que conlleva la promoción de los mercados es posible visibilizarlos y generar una gestión asertiva para que a todos les vaya bien.

POR JULEN LADRÓN DE GUEVARA

CICLORAMA@HERALDODEMEXICO.COM.MX

@JULENLDG

LSN