Alcaldía Benito Juárez, cuna de la democracia de la CDMX

Si hay ciudadanos exigentes, informados, solidarios y demócratas son los vecinos de la Alcaldía Benito Juárez. Hoy más que nunca el gobierno, los representantes electos por la mayoría de los ciudadanos y todos los vecinos hemos sufrido los embates de ser oposición; de pensar distinto, de aspirar a sentirnos seguros en un país donde cada 15 minutos matan a una persona, en una Ciudad en la que han desaparecido 8 mil 961 personas y sólo ha logrado localizar a menos de la mitad. ¿Pues qué están haciendo?

La Benito Juárez se ha convertido es un oasis en la Ciudad de México, Ciudad que ha sido gobernada por los mismos personajes de izquierda que se ha empeñado por mantener a los pobres más pobres, dando paliativos para que crean que algo están haciendo para cambiar su realidad. La verdad es otra.

La diferencia en la Benito Juárez es sustancial, con los gobiernos del PAN se han construido los mejores parques, se tienen servicios públicos de calidad, en esta Alcaldía 8 de cada 10 personas se siente seguras porque se cuenta con una estrategia de seguridad que combina capacitación a elementos y tecnología.

Aquí tenemos el respaldo y confianza de los vecinos porque ven su calle iluminada, porque no hay coladeras destapadas que pongan en riesgo su vida, porque los problemas se resuelven y porque sus gobernantes y representantes, estamos aquí, en las calles de las 56 colonias, escuchando y atendiendo, haciendo el trabajo que los vecinos nos confiaron.

Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador eliminó las estancias infantiles, en la Benito Juárez se recuperaron en favor de niñas, niños, madres y padres de familia que todos los días salen a trabajar y necesitan donde cuiden a sus hijos con seguridad.

Es en la Alcaldía Benito Juárez en donde se ha apoyado a los jóvenes para que obtengan su título profesional, aunque al presidente no le gusten los grados académicos. A los emprendedores se les da capacitación y apoyo porque estamos seguros que la educación y la capacitación son la base para construir una sociedad mejor preparada y con más oportunidades.

El presidente no pierde oportunidad de arremeter contra los vecinos de Benito Juárez, nos ha llamado, “aspiracionistas, fifís, conservadores”, y ha dicho que todo esto es “sinónimo de individualismo, egoísmo, corrupción, clasismo y racismo”, por mencionar algunos ¿Por qué? Por el simple hecho de vivir donde vivimos, por estar acostumbrados a tener el mayor índice de calidad de vida de la Ciudad y estar entre los mejores del país; porque en múltiples ocasiones en las urnas los vecinos de Benito Juárez le hemos dicho al presidente que su movimiento radical, lleno de odio y división, en nuestras calles no cabe y no es bienvenido.

López Obrador nunca ha ganado una elección en Benito Juárez y no lo hará, porque la gente de esta alcaldía quiere vivir bien, segura, en paz y feliz; porque el discurso de polarización y división, saben que no abona en un país sumido en la violencia y porque el discurso presidencial se basa en la mentira, la descalificación y el miedo.

La Alcaldía Benito Juárez es un claro ejemplo de cómo los ciudadanos ejercen su derecho a la democracia y votan por los gobiernos y partidos que consideran que les brindarán los mejores resultados.

Es crucial que se escuchen y atiendan las demandas de la población, evitando la polarización y la propagación de discursos falsos. Porque solo a través del diálogo, la honestidad y el trabajo conjunto se podrán alcanzar las soluciones necesarias para construir una sociedad próspera y justa.

Lo digo claro, la Alcaldía Benito Juárez seguirá siendo el corazón del panismo en la Ciudad, la más más segura y el mejor lugar para vivir.

POR LUIS MENDOZA ACEVEDO

DIPUTADO FEDERAL (PAN)

DISTRITO 15, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

REDES SOCIALES FACEBOOK, TWITTER @LUISMENDOZABJ

PAL