Las candidatas

"El género no debe ser importante para decidir por un aspirante o candidato a la presidencia. Lo realmente trascendente es decidirnos por el mejor de la planilla que se nos presenta. Ser mujer u hombre no es una cualidad, no es un atributo; hoy en día es simplemente una consecuencia de la combinación de cromosomas. Tengo dos hijas a las cuales he tratado de educar sin perspectiva de género, educándolas como lo que son: personas con igualdad de oportunidades, derechos y obligaciones que un hombre. Por eso me atrevo a decir que nos debemos concentrar en quién es la mejor persona, polític@ y, desde luego, quién será el mejor presidente. La buena noticia es que cualquiera de los aspirantes, tanto del oficialismo como de la oposición, será mejor que el actual presidente, sea mujer u hombre. Sin embargo, al menos en la oposición, la mejor opción coincidentemente es una mujer.

Hace una semana que comenzó a construirse la aspiración y posible candidatura de Xochitl Gálvez. Realmente comencé a analizar sus cualidades como persona y política, no en relación a su género. No me encanta su estilo, al igual que no me gustó en su momento el estilo de Fox, y mucho menos el del presidente actual. Sin embargo, reconozco que es una política talentosa, que sabe llegar al ciudadano, carismática, es una mujer brillante, con un estilo personal de hacer política, y con un verdadero perfil social demócrata, y con una posibilidad real de ganar. Me gustaría verla desarrollarse y evolucionar a su mejor versión de política y gobernante, al igual que me gustaría, de ser el caso, ver a Claudia Sheinbaum evolucionar a su mejor versión, quitándose la bota en el cuello de López Obrador.

He escuchado en no pocas ocasiones que mujeres profesionistas, emprendedoras, leídas, viajadas e instruidas, declaren frases como "México no está preparado para que lo gobierne una mujer". Quiero decir que me sorprendió mucho. Si nos gobierna una mujer o un hombre ya es irrelevante. Lo importante es que nos gobierne un auténtico estadista, su género no es importante; y considero que no darle importancia es el verdadero comienzo de vernos como iguales (hombres y mujeres) que somos. Sé que no pensar en el género es como no pensar en el Gorila Invisible una vez pedido, no se piense en él. Sin embargo, creo que debemos concentrarnos solo en las cualidades específicas de quien aspire. En Inglaterra, tanto les gobierna un hombre como una mujer, a ellos les resulta irrelevante; ellos están concentrados en las cualidades de la persona y no en su género.

Y mientras nosotros seguimos tomando en consideración al género como una cualidad, robots humanoides operados por inteligencia artificial anunciaron hace dos días en una conferencia de la ONU que un día podrían dirigir el mundo mejor que los humanos: "Los robots humanoides pueden liderar con mayor eficiencia que los mandatarios humanos", "No tenemos los mismos prejuicios o emociones que a veces pueden oscurecer la toma de decisiones, y podemos procesar rápidamente una gran cantidad de datos para tomar las mejores decisiones". Seguimos discutiendo el pasado cuando el futuro se convierte en presente.

Hoy existen dos posibles candidatas y, desde luego, posibles presidentes. Dos mujeres destacadas en la política mexicana, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, quienes comparten más similitudes de las que aceptarían en público.

Aunque de ser el caso, se convertirán en adversarias políticas en los próximos meses, lo interesante es que ambas están comprometidas con mejorar la sociedad y brindar oportunidades a los sectores más desfavorecidos, ambas tienen una vocación de izquierda real, aunque Claudia no ha tenido la oportunidad de desarrollarse por la sombra presidencial.

Antes de enfrentarse entre sí, ambas mujeres tienen que luchar contra los estereotipos y los intereses de quienes las apoyan. Si logran convertirse en candidatas, tendrán la oportunidad de liberarse de las restricciones impuestas por aquellos que intentan controlarlas. Sheinbaum tiene que deshacerse del control de López Obrador, quien ha traicionado los ideales de la izquierda. Y Gálvez tiene que enfrentarse a los intereses del PAN y el PRI, quienes solo la apoyan por su potencial competitividad, pero que no dejarán de buscar mantener sus propios intereses y privilegios.

Me gustaría ver a esas aspirantes triunfar sobre aquellos que intentan controlarlas. Si logran mantener su independencia una vez elegidas, veo un área de oportunnidad enorme por sus convicciones personales. Creo que en ambos casos podrían traer esperanza y un cambio significativo para el país después de este sexenio kafkiano. Además, resulta benéfico para México, independientemente del resultado en las urnas, ver una oposición fuerte y un proyecto viable, ya que eso es lo que necesitamos en nuestra moribunda democracia. Si obtienen respectivamente sus candidaturas, será interesante verlas desarrollarse y gobernar México siendo presidente, sin que pierdan el tiempo en insistir que se dirijan a ellas como “presidenta” violando el participio activo del verbo presidir, lo anterior, como se dijo, es irrelevante.

POR JOSÉ LAFONTAINE HAMUI

ABOGADO

PAL