El “AMLOfest”, festival digno de la 4T

El “AMLOfest” se llevó a cabo por quinto año consecutivo. Un evento en el que el presidente realiza sus mejores actuaciones, pero que como buen festival de cuarta, se basa en la fantasía y se habla de un México que solo existe en la mente del presidente y de sus fanáticos.

Desgraciadamente esta farsa es muy fácil de constatar; por ejemplo, el presidente dijo que México ha tenido una disminución de feminicidios, pero el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registra que se han alcanzado cifras históricas en este delito. Las muertes de mujeres han aumentado cuatro veces durante su sexenio, y se entiende que al presidente lo tenga sin cuidado, pues por increíble que parezca, él es el primer violentador de mujeres.

Existen muchos ejemplos, los más claros son contra la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña; el presidente lanzó una campaña en su contra cuando, ante sus intentos por interferir en sus decisiones, la presidenta defendió la autonomía del máximo tribunal, es decir, la violentó por cumplir con su deber.

Ahora estos actos de violencia los replica en contra de la senadora Xóchitl Gálvez. Quien se supone que debería ser el primero en actuar en defensa y protección de los derechos humanos de todas las personas es el primero en recurrir a los cartones políticos que buscar ridiculizar y humillar a las mujeres que no cumplen sus caprichos.

Estos hechos no sorprenden, el desprecio y la descalificación a las mujeres fue clara desde el inicio de su gobierno al quitar las estancias infantiles y muchos programas más que nos ayudaban. Para él, nosotras no marchamos los 8M porque estamos cansadas de los feminicidios y su alta tasa de impunidad (arriba del 88%), no gritamos porque la desaparición de mujeres en el país aumentó 161.6% en los últimos seis años y no luchamos para que México no sea el primer lugar en el mundo por abuso sexual de niños, niñas y adolescentes.

Esto es solo por hablar de la violencia contra la mujer, pero en general, la violencia contra hombres, mujeres, niños y adolescentes se ve y se siente en casi todos los rincones de México. Sin embargo, en otro de los “números” más fantasiosos del festival, el presidente afirma que su estrategia de “abrazos no balazos” está funcionando, aunque en la vida real lo que todos vemos son los enfrentamientos diarios en Tamaulipas, los secuestrados en Chiapas y la reciente muerte y desaparición de periodistas en Nayarit.

En fin, mientras ellos festejan, millones de mexicanos lamentan un año más con hospitales sin medicamentos y con aparatos guardados en cajas mientras la gente se muere por la indiferencia y corrupción del personal. Un año más sin estancias infantiles, sin seguridad, sin inversión y sin educación. Ofrecer la continuidad de todas estas carencias es uno de sus actos más cínicos y fantasiosos de la 4T.

Es momento de enfocarnos en diálogos que sí construyan, de contrastar ideas que nos obliguen a reflexionar sobre el futuro que queremos para México, y sobre todo, que nos permitan construir un Frente Amplio para la defensa de la democracia, la libertad y la justicia.

Laura Esquivel Torres

Secretaria Nacional de Promoción Política de la Mujer en el CEN del PAN