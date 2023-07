“No volverás a ver a los niños”. El mes pasado la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad reformas para incorporar la violencia vicaria en la “Ley de Acceso a Las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia”. Y establece que es la acción u omisión cometida en contra de una mujer, por la persona con la que tenga o haya tenido una relación de matrimonio, concubinato o relación de hecho, con la intención de causarle cualquier tipo de daño o sufrimiento, separarla de sus hijas e hijos y causar desapego en el vínculo materno-filial, utilizando la violencia.

Este tipo de violencia se ha comenzado a visibilizar de pocos años para acá, o más bien se le dio un nombre a las acciones que nos violentan utilizando a los hijos como medio para hacernos daño. En México existe un registro de 205 casos, donde el 80 por ciento de las mujeres fueron separadas de sus hijos de manera inesperada, aun teniendo la guarda y custodia de los mismos. De acuerdo con la Encuesta Nacional acerca de la Violencia Vicaria en México, en 2020 se recibieron al menos 150 solicitudes de intervención por parte de grupos de movimientos feministas.

Este tipo de violencia, que es una agresión mediante la manipulación, y en muchos casos, no solamente hablamos de manipulación si no también de violencia física, psicológica y emocional; lleva al tejido más sensible de la sociedad, que es la familia, a una disfuncionalidad que sin duda sigue posicionando a las mujeres en situación de vulnerabilidad y pocas herramientas para defendernos.

Parte de la lucha por la equidad y la igualdad, es proteger tambien los derechos de los hombres que viven situaciones similares, ejercida por sus parejas o ex parejas sentimentales, y los pone también en posicion de discriminación.

Los derechos humanos que protegen a las mujeres, niñas y niños buscan la estabilidad y el bienestar de la familia, así como el derecho a la paz y a ser felices, y no son negociables. Ningún integrante debe vivir violencia de este tipo, que es de las más comunes como métodos de control para la obtención de fines personales. El tomar a los hijos como objeto de manipulación y de violencia es lo más ruin y cruel que se le puede hacer a una madre o a un padre. Los avances legales en este tema, ayudan a hacer visible estas acciones de discriminación en contra de nosotras. ¡Ningúna niña y ningún niño deben ser objeto de manipulación porque es lo más puro que existe en la sociedad y son nuestro futuro!

POR BRENDA BORUNDA

LICENCIADA EN DERECHO Y MÁSTER EN ESTUDIO Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO POR LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA / EXDIPUTADA FEDERAL DE LA LXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN

@BRENDABORUNDA

