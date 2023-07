Las opciones de MC para 2024

La franquicia de Dante Delgado es la manzana de la discordia. Y puede ser el factor que incline la balanza en uno otro sentido en la elección presidencial.

Presentar una candidatura en solitario, sin hacerse acompañar de algún partido –como ha insistido Delgado-, movería las fichas de manera muy distinta a caminar en una alianza rumbo a 2024.

Las opciones de MC se reducen a dos: ir solos o ir con el Frente. En la última, quizá valdría la pena un matiz: ir en el Frente con PAN, PRD y PRI o ir sin el tricolor en la ecuación. Dentro del partido naranja no hay coincidencia sobre el camino a tomar. Sus dos gobernadores piensan distinto, por ejemplo. Las diferencias dejaron ya el ámbito privado y se convirtieron en debate público.

"Xóchitl como candidata va a representar una alternativa muy importante (…) si es la candidata, MC tiene que discutir con amplitud las posibilidades y las alternativas que tiene", dijo el coordinador de los senadores de MC, Clemente Castañeda, cercanísimo al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.

La senadora respondió al guiño. "Yo le tengo todo un cariño, reconocimiento a MC. Me encanta su agenda. Especialmente en el Senado tenemos mucha empatía. Hay mucho respeto con Dante y creo que hay que darle tiempo al tiempo: no es un momento de tomar decisiones", respondió prudente.

Dante fue más hostil. “En MC siempre hemos estado abiertos al debate. Lo que está fuera de toda discusión es que con el PRI ni a la esquina. Y con el TITANIC de la Alianza tampoco”, dijo tajante.

Está claro que el problema, para el líder de MC, está en el PRI de ‘Alito’, el presidente tricolor más perdedor de la historia que, si bien arrastra descredito y un rosario de acusaciones, es dueño de la estructura priista. Xóchitl y Dante tienen buena relación; ella ha estado cerca del grupo parlamentario de MC. Pero hay quien carga sus propios agravios, como Samuel García.

“Yo no sé a quién se le ocurre ir con el PRI y con el PAN, son nuestros enemigos, vean cómo aquí en Nuevo León todos los días están jodiendo”, dijo el gobernador. Y es que en ese estado, priistas y panistas le hacen la vida de cuadritos a MC.

“Si ellos realmente quisieran una alianza (PRI y PAN), harían lo propio también aquí, a nivel local, en lugar de seguir una guerra sin sentido”, dijo el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio.

Pero el gobernador de Jalisco reviró. Alfaro reprochó que MC haya optado por el aislamiento: "Eso no está bien. MC debería ser el primero en dar un paso al frente para plantear una estrategia que permita la construcción de un frente opositor. No basta con descalificar a los partidos de siempre".



MC está dividido. El problema no parece ser con Xóchitl, que ni afiliada está a algún partido, sino con las dirigencias –sobre todo la del PRI-.

Entorno a la senadora se podría articular un verdadero Frente. Quizá ella misma se sienta más cómoda acompañada de MC que de ‘Alito’, pero es temprano para decirlo. Primero deberá hacerse de la candidatura. Una vez que la tenga –parece que no batallará para ello-, entonces quizá pueda construirse desde otro lado.

Por lo pronto, MC es una incógnita. Lo que es un hecho es que, cada una de sus jugadas tendría consecuencias distintas. Ir con el Frente y unir a la oposición, alimentaría las posibilidades de derrotar a la 4T; presentarse con un candidato propio, le pavimentaría el camino a Morena en 2024. ¿Cómo jugarán?

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM

@MLOPEZSANMARTIN

PAL