Banco del Bienestar, de mal en peor

Con tal de darle vida artificial a esa entidad bancaria llamada Banco del Bienestar, desde Palacio Nacional se determinó unilateralmente que los 13.4 millones de beneficiados con las pensiones para adultos mayores deberán obtener una nueva tarjeta para cobrar cada bimestre porque ya no lo podrán hacer como antes en los bancos de su preferencia entre Banorte, Banco Azteca y Banjercito, o con aquellos que les cobraban una comisión de entre 15 y 40 pesos como Inbursa, Santander, HSBC, BBVA y Citibanamex. Agarrados con los dedos en la puerta, los de la Secretaría del Bienestar que muy mal encabeza Ariadna Montiel, muy a la cubana someten a horas de trámites bajo el sol a los beneficiados porque en las sucursales patito no hay cajones suficientes de estacionamiento, sillas ni espacio para hacer el engorroso trámite sentados y todos bajo techo. Por si fuera poco, ya se documentó que una veintena de empleados del Banco del Bienestar han sido acusados de hacer retiros fraudulentos de algunas cuentas sin que hasta el momento haya detenidos o responsables bajo custodia de la autoridad judicial. Cuestionado al respecto, el presidente en sus mañaneras aseguró que se trata de una campaña de desprestigio contra su administración porque dice que cuando recorre el país nadie se ha quejado sobre el particular. Habrá que creerle porque, de los últimos 5 presidentes, el tabasqueño es el que menos hace giras por los estados, salvo cuando visitaba Nayarit, Sinaloa, o donde hubiera que supervisar sus obras insignia o parques de béisbol.

La tragedia de la plataforma Nohoch A en Cantarell, a 80 kilómetros de la costa de Campeche, no sólo ha dejado al menos 2 muertos, un desaparecido, 18 quemados, más de 330 trabajadores desalojados y la pérdida total de esas instalaciones operadas por PEMEX y mantenidas por la subsidiaria privada COTEMAR. La explosión y posterior incendio provocó la caída de unos 450 mil barriles de petróleo y entre 500 y 700 millones de pies cúbicos de gas por día, necesarios para la extracción de crudo. Se habla de más del 10% de la producción total de gas natural de PEMEX, lo que afectará la región sureste durante al menos los próximos tres meses, aunque lo más grave es que significará un duro golpe a las finanzas públicas del país. Por lo que se ve, extraer hidrocarburos es más complejo que sacarlos con un popote, como dijo el presidente.

Hoy lunes se podría dar una violación a las medidas cautelares del Instituto Nacional Electoral (INE), ya que Marcelo Ebrard estará presentando su plan de seguridad que, entre otras medidas, hace énfasis en el uso de avances tecnológicos que utilizan cámaras de reconocimiento facial por medio de datos biométricos. Al parecer el plan de Marcelo está basado en la tecnología desarrollada únicamente por un conglomerado francés (Thales), el mismo que implementó la tecnología para la expedición de pasaportes y que instaló el C5 cuando Marcelo fue jefe de gobierno entre 2006 y 2012. Y es que ya se sabe que el enlace de Marcelo con esta compañía es su director de recursos materiales, Juan Carlos Mercado, quien sigue al frente de esta área en la SRE.

Quien de plano no recupera la brújula es Melitón Lozano Pérez, ex corcholata y ex secretario de Educación de Puebla, cesado por traición por el finado gobernador de esa entidad, Miguel Barbosa, y por corrupción flagrante con documentos a la vista, y sobre todo por organizar un mitin de maestros contra el presidente AMLO. Don Melitón no ha entendido que organizar protestas como la que abortó este sábado por falta de quorum por la supuesta inseguridad de Izúcar de Matamoros, es darse un balazo en el pie, pues fue él quien como ex alcalde le heredó a Irene Olea, actual presidenta municipal, una policía con pocos integrantes, mal equipada, patrullas descompuestas, y con un sistema de cámaras inoperantes por obsoleto.

