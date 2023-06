Con un pie en el futuro

“Estudia el pasado si quieres pronosticar el futuro.” Confucio

En mi entrega anterior proponía el ejercicio de mirar al pasado y dimensionar lo sucedido en el mapa partidista del país. Sin embargo, -como el mundo político gira más rápido que el de Galileo-, hoy ya tenemos que situarnos en las elecciones presidenciales de 2024. Aunque falte un año y las fechas oficiales de campaña aún se encuentren a varios meses de distancia, los partidos, los suspirantes y el presidente ya tienen su vista fija en el próximo 2 de junio.

Tan es así que recién concluidos los comicios en Coahuila y en el Estado de México, los presidentes de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional salieron a comentar que “su alianza sí sabe ganar elecciones y que están más que listos para las presidenciales”, palabras más, palabras menos. La intención de Marko Cortés, pero sobre todo la de Alejandro Moreno, Alito, se entienden más como un diálogo entre ellos, más que para sus agremiados o para la ciudadanía que no ve en “Va x México” a un opositor real a Morena, no solo basado en percepción, sino en los desastrosos resultados que han entregado en sus respectivas organizaciones políticas.

Hoy la oposición, ya sea en coalición o por separado, no ha presentado absolutamente nada. No existen cuadros nuevos, incluso muchos de sus liderazgos han cambiado de barca; dejaron de hablarle a su militancia y a sus posibles electores, además de perder el control territorial que ejercían en algunas entidades federativas; y sobre todo no han podido construir una agenda que los lleve a ser competitivos en las elecciones venideras. Es decir, la oposición no está pensando en el futuro. Solo quizá, el partido comandado por Dante Delgado, Movimiento Ciudadano quien sí lo está haciendo, pero para el 2030. Se consolida como una fuerza independiente, lejos del PRI, más cercano a Acción Nacional en lo local, pero no desea que en estas elecciones se le relacione con los “partidos del pasado”, a menos que, con una jugada de “tres bandas”, vayan con un candidato competitivo. Usted ya sabe a quién refiero.

Por su parte, en Morena sí están ya en el futuro. Este lunes por la noche el presidente convocó a las llamadas corcholatas y a los líderes formales del partido (además de gobernadores) para dictar las reglas del juego de la sucesión. Separarse de su cargo para contender, no debatir ni entrar en conflicto con sus compañeros morenistas, respetar y acatar resultados de las encuestas, misma que se llevará a cabo a finales de agosto para presentar al ganador (a) el 15 de septiembre en el zócalo. Ebrard, Monreal, Fernández Noroña (PT) y Velasco (PVEM) ya anunciaron su renuncia; faltan Adán López y Sheinbaum, quienes anteriormente dijeron que esperarían hasta el resultado de las encuestas para separarse de sus respectivos cargos.

El primero en caminar hacia el futuro fue Marcelo Ebrard, pidiendo “piso parejo” en la encuesta desde hace semanas, adelantándose a renunciar, reuniendo la mayor cantidad de voluntades y hablándole a electores moderados dentro del cuatroteísmo y también a la gente fuera de este movimiento. Él está ya en el futuro y se ve en la boleta electoral. Las otras “corcholatas” están unos pasos detrás del aún canciller, pero muy enfocados. Por su parte la oposición sigue anquilosada luchando contra un fantasma que apareció en 2006 y que aún les provoca pesadillas. Deberán de despertar pronto y comenzar a poner los pies en el futuro.

POR ADRIANA SARUR

PAL

PAL