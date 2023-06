Arrancará Dos Bocas procesando sólo 40 mil barriles

EN MENOS DE un mes será la inauguración de la refinería de Dos Bocas. La responsable del megaproyecto, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, tiene dos noticias que dar: una buena y una mala.

La buena es que sí habrá un evento para conmemorar ooootro triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador, ahora en la refinería de Paraíso, Tabasco.

ROCÍO NAHLE. (Créditos: El Heraldo de México)

Pero la inauguración de una de las cuatro obras insignias del gobierno de la Cuarta Transformación será más simbólica que real, tal como ocurrió con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

La mala, es que Dos Bocas no alcanzará a refinar este año el volumen que habían pensado: los 170 mil barriles de hidrocarburos. Hay dos problemas serios que se deben resolver en los próximos meses.

El primero, es la integración de los dos trenes o líneas de producción, y otro, el abasto suficiente de petróleo crudo pesado (Maya) para el que está hecha esta refinería.

Según los expertos, en el mejor de los escenarios la refinería podría estar generando entre 30 mil y 40 mil barriles de gasolina este año, con una sola línea de producción.

Se sabe que al interior de Pemex, que dirige Octavio Romero, se ha tomado la decisión de bajar el nivel de exportación de crudo para garantizar el abasto en los próximos meses a la llamada Refinería Olmeca.

En paralelo, también se está analizando la posibilidad de recortar exportaciones, sobre todo el volumen que se le envía a la recién comprada refinería de Deer Park, en Texas.

Incluso hay voces que sugieren que se importe crudo pesado en los últimos meses de este año o primeros meses del año siguiente para garantizar que la refinería pueda estar operando a 50% de su capacidad.

En el último año, Pemex ha buscado desesperadamente encontrar nuevos yacimientos, a pesar de la molestia que causan a las comunidades indígenas de Nacajuca y otros municipios por las explosiones y porque entran a los terrenos sin autorización.

Los funcionarios más realistas de la petrolera creen que la planta va a estar totalmente integrada hacia finales de 2024, si no es que hasta 2025, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador esté jubilado en su rancho.

Además de su sobrecosto, al pasar de un presupuesto de 8 mil a 20 mil millones de dólares, una de las complejidades que deben resolver los contratistas es la integración total de diversos equipos que se necesitan en la refinería.

Hoy se están haciendo pruebas para que el 6 de julio próximo se pueda presumir que empieza a haber refinación de gasolinas, si acaso, 30 mil barriles hacia el fin de año, muy lejos de los 170 mil prometidos.

Para llegar a la autosuficiencia gasolinera van a pasar muchos años, porque con la suma de la producción de todas las refinerías, apenas estaremos llegando a los 400 mil barriles y el país demanda el doble.

PÚBLICAMENTE PARECERÍA QUE el ministro Arturo Zaldívar y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, juegan en equipo: Así lo demuestran movimientos en sus equipos, mensajes en redes sociales y en conferencias y el uso común de frases como la de “constitucionalistas de ocasión”, para mostrar un frente común ante el resto de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el gremio de los abogados.

ARTURO ZALDÍVAR. (Créditos: El Heraldo de México)

Pero lo que esas señales no muestran es que, en realidad, Zaldívar no apuesta por Adán. En cada reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el expresidente de la SCJN le insiste que la mejor corcholata es Claudia Sheinbaum. Y no sólo eso: que el mismo Zaldívar puede poner fin a la rebelión de los ministros. Que basta que busquen la renuncia del Fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, para que él como encargado del despacho, y con la información que ha acumulado, se dedique a investigar y perseguir a los miembros del Pleno de la Corte que le llevan la contra. Pero Zaldívar no quiere esperar y presiona para que cuando Sheinbaum sea ungida como candidata se gestione de inmediato la renuncia de Gertz y el nombramiento de él como encargado del despacho. Es tan fuerte su cabildeo que muchos en la FGR aseguran que si Claudia resulta la ganadora de la encuesta, Gertz se va en diciembre, como espera Zaldívar. Él como Fiscal y, como cereza del pastel, el nombramiento de Alejandra Spitalier como ministra.

GERMÁN MARTÍNEZ SANTOYO. (Créditos: El Heraldo de México)

EN LA CONFERENCIA de ayer en Palacio Nacional, el director de la Comisión Nacional del Agua, Germán Martínez Santoyo, se refirió al caso de la presa El Realito de San Luis Potosí que este mismo miércoles abordamos en este espacio. El funcionario federal, ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, dejó entrever que la obra construida por el Grupo Carso registra problemas en su cortina.

Pero ya para que en la mañanera acepten algún tipo de problema, es que es inocultable y serio. Se comenta que la presa tiene grietas. La discusión es si fue una falla de la empresa de Carlos Slim, o si es de mantenimiento de Conagua a una infraestructura que recién cumplió 11 años.

El acueducto, construido por ICA, que dirige Guadalupe Phillips, se reporta sin novedades y operando bien. Ahora ese activo lo maneja el fondo EXI que preside Mario Gabriel Budebo, los mismos que estructuran el financiamiento para la compra de las 12 plantas de Iberdrola.

EL JUEZ SEGUNDO especializado en Concursos Mercantiles, Saúl Martínez Lira, pidió apenas este martes a los representantes de la sociedad financiera Don Apoyo que liberen sus cuentas bancarias para el pago de la sentencia de quiebra.

Al final ya no hubo visita del experto designado por el Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles y se procederá a la liquidación de la empresa. Le refería ayer que son varios los afectados por el mal manejo que de este vehículo hicieron sus operadores Federico Ramos Francia, Omar Saavedra Body, Mario de la Vega y Javier Pastrana.

Entre los afectados están la mamá y las hermanas del ex secretario de Hacienda Agustín Carstens, Vicente y Marta Fox, la Fundación Vamos México, la Sociedad Hipotecaria Federal, a cargo de Jorge Mendoza, y el FIRA, que comanda Alán Elizondo. Y la lista de ex funcionarios y políticos defraudados todavía es mucho mayor.

VICENTE FOX. (Créditos: El Heraldo de México)

A PESAR DE los problemas financieros en los que se encuentra Farmacia París, el 7 de febrero se abrió un establecimiento con el nombre de “Farmacia París” en la Calle de Doctor Lucio 269, en la Colonia Doctores de la Ciudad de México.

El hecho llamó la atención de sus acreedores, pues como le informé, la icónica farmacia ha incumplido reiteradamente con sus obligaciones de pago. Sume a la lista de acreedores a Global Fuentes, que a inicio del año presentó un juicio ejecutivo mercantil, en el cual el Juez 70 de lo Civil, vía la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que preside Jesús de la Fuente, ordenó el embargo de cuentas del negocio.

POR DARÍO CELIS ESTRADA

COLABORADOR

@DARIOCELISE

