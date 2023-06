Ruta 2024 y las sorpresas de cara a las elecciones

Es revelador el suplemento Ruta 2024 de El Heraldo de México publicado este lunes. Es imperdible porque ofrece diferentes puntos para el análisis rumbo al proceso electoral 2024, desde el mapa electoral actual, puestos de elección popular en juego, personajes más conocidos o suspirantes que quieren, pero nomás no les da para llegar y tendencias para renovar nueve gubernaturas. Me interesa poner el ojo en este último punto porque la encuesta El Heraldo/Poligrama arroja resultados interesantes, que en algunos casos cambia la lógica de las cosas y porque este tipo de estudios han sido de los más acertados desde que se llevan a cabo en esta casa editorial.

Jalisco y Yucatán son sorpresa porque si hoy fueran las elecciones, como marca política perderían el estado. Sí, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, debe estar pasando saliva porque Morena se encuentra arriba de Movimiento Ciudadano. El partido del presidente López Obrador se ubica en 33.4 por ciento sobre 29.3 por ciento del partido naranja. Cobra sentido lo que he escuchado desde hace unas semanas en los pasillos de las sedes legislativas y entre militantes del partido de Dante Delgado, quienes off the record, hablan de la necesidad urgente de aliarse con el PAN en el estado para conservar la gubernatura, así como los municipios metropolitanos.

Ese planteamiento no es nuevo entre el alfarismo, es un plan electoral que MC en Guadalajara ha sido defendido frente a Dante Delgado desde antes de las elecciones intermedias de 2021. De hecho, el propio Alfaro lo puso en la mesa de las reuniones partidistas, pero ante el rechazo rotundo del coordinador nacional hubo una fuerte discusión en la que el gobernador de Jalisco reclamó fuerte al asegurar que Delgado había dado su palabra con anticipación, por lo que el propio funcionario había empeñado su palabra con los azules; de ahí que se haya enfriado y roto la buena relación entre ambas figuras naranjas.

Esto es lo que marca la tendencia con base en las marcas como partidos políticos. Otra cosa son los personajes o aspirantes. Es verdad que los nombres y apellidos pueden mover los escenarios y eso lo sabe muy bien Enrique Alfaro, quien tras lanzarse a la candidatura con el sello MC perdió en 2012 apenas por tres puntos frente al finado Aristóteles Sandoval, del PRI, pero en la segunda ocasión llevó al movimiento naranja al triunfo y a una nueva era del partido, por lo pronto Movimiento Naranja y Delgado tendrán que valorar si sostienen lanzarse de manera solitaria en 2024.

La otra gran sorpresa es Yucatán, donde el PAN peligra. La diferencia es de ocho puntos porcentuales frente a Morena al ubicarse en 38.9 por ciento frente a 30.9 por ciento, respectivamente. Es de alto riesgo para el panismo si se considera que ahí el partido guinda no pintaba. Entre panistas del centro del país se abre la pregunta sobre cuánto representa la figura de Mauricio Vila, gobernador panista en Yucatán y si la excelente relación que sostiene con López Obrador está yendo más allá de un simple trato respetuoso. ¿A caso será el Alfredo del Mazo panista en la Península? Es que no dan crédito sobre todo cuando Vila ha sido el mejor gobernador calificado del país en todos estos años. No hay una sola encuesta que lo baje del segundo sitio entre una lista de 32 calificaciones. ¿Qué está pasando en Yucatán? En este momento el PAN solo ganaría Guanajuato al posicionarse 32.7 por ciento frente a 29.8 por ciento, es decir tampoco puede cantar victoria con una diferencia de 3.1 por ciento, o sea en una de esas pierden todas las gubernaturas en juego. A ver si panistas y priistas siguen tejiéndose historias falsas en su cabeza, de que lo sucedido el pasado domingo los mete en la competencia de 2024.

Los personajes de la oposición más conocidos, según la encuesta de El Heraldo, son Luis Donaldo Colosio Riojas, Miguel Ángel Mancera y Lili Téllez. Los más desconocidos son Mauricio Vila, José Ángel Gurría y Alejandro Murat. Sin embargo, mayor conocimiento no es sinónimo de votos.

Uppercut: Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, festejaba el domingo haber arrasado en Coahuila y llevar delantera en Edomex. Más tarde tuvo que enfrentar la cruda realidad: el sol azteca tiende a la desaparición, en ninguna de las dos entidades alcanzará a mantener el registro. PAN y PRI están negociando con un fantasma de la política.

