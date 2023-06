En Acción Nacional no creemos que haya un destino que irremediablemente deba condenarnos o salvarnos como Nación; creemos en la acción responsable, en la legalidad, en la vía institucional y en la fuerza de la ciudadanía

En la entidad no ganó Delfina, ganó el abstencionismo y la apatía. De 12.6 millones de electores, solo poco más de 6 salieron a definir el rumbo de las y los mexiquenses. Con tan solo el 26% de los votos llega a gobernar una mujer corrupta que fue capaz de robarle dinero a sus trabajadores para dárselo a su partido Morena, y ni hablar de las múltiples limitaciones que ha demostrado como funcionaria pública.

El futuro del Estado de México no es alentador, a partir de septiembre lo gobernará una delincuente electoral, una más, pues está comprobado que en Morena se puede ser violador y gobernador, se puede ser acosador y embajador, y ahora, se puede ser ladrona y gobernadora.

El resultado de la elección en Estado de México no es un avance ni una buena noticia para las mujeres mexiquenses y no hay que esperar a que el tiempo me dé la razón, como secretaria de educación apoyó la decisión de eliminar las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo ¿Qué nos podemos esperar para la agenda de mujeres que el estado necesita cuando estas acciones perjudicaron a millones de mujeres y niños?

Delfina tiene la responsabilidad de atender la situación de millones de mexiquenses, necesita ser mucho más que solo la portavoz de Palacio Nacional y replicar la estrategia de abrazos no balazos. Delfina no podrá justificar su ineficacia o disfrazarla pretendiendo culpar al pasado. Lo que no ganó en las urnas, deberá ganarlo con resultados.

Ahora que las elecciones terminaron, es nuestra responsabilidad como votantes mantener un ojo crítico frente a las acciones que construyan, o destruyan, las políticas públicas que el estado necesita.

Mientras tanto, desde Acción Nacional continuamos preparándonos para ganar en 2024 y corregir el rumbo del país tras un sexenio de retrocesos en absolutamente todos los sentidos. Algo quedó claro este domingo, con un árbitro imparcial y unidad nacional, sí es posible ganarle a Morena. Morena no es invencible.

Ojalá el resultado de estas elecciones elimine la absurda idea de minar la institución que le dio certeza a la jornada electoral. No perdamos de vista que es urgente detener la intervención de AMLO en las próximas elecciones, un gran reto para la autoridad electoral, aquí no se necesita un plan B o C, se necesitan instancias que garanticen la democracia en el país.

Una vez más confirmamos que el fracaso y desastre de este gobierno nos obliga a estar unidos y a sumar todas las voces; En Acción Nacional buscaremos lo mejor para México y cada uno de sus habitantes, sus niños, sus jóvenes, sus adultos mayores, lo mejor para esas mujeres y los hombres de bien que día a día luchan por ser mejores, por vivir seguros, por tener un trabajo digno y un servicio de salud de calidad. Seguiremos trabajando por “por una Patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos”.

Laura Esquivel Torres

Secretaria Nacional de Promoción Política de la Mujer en el CEN del PAN

