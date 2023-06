El trabajo a distancia y la ciudad

Paul Krugman, el célebre economista y articulista habitual del New York Times, abordó recientemente un tema inusual en su columna, el urbano, en este caso explora lo que va a suceder en las grandes ciudades de Estados Unidos, una vez que el teletrabajo se ha convertido en una forma común de laborar. En las principales ciudades de ese país, por ejemplo, la ocupación del espacio de las oficinas es de alrededor de 50% con respecto a los niveles prepandemia y parece estabilizarse a ese rango. Como resultado del covid, y de la tecnología, buena parte de los trabajos tienen ya un componente virtual que permite realizar las tareas en casa, al menos por varios días de la semana. Eso, por cierto, permitirá que buena parte de esos espacios vacíos de oficina se pudieran ocupar como vivienda.

Ahora, en la opinión de Krugman, eso no significa que las personas van a abandonar a las ciudades, ya que, sin bien una parte del trabajo puede ser remoto, pero otra parte del mismo también se realiza cara a cara. Pocos puestos laborales son en realidad mayoritariamente virtuales. Krugman recuerda que otros cambios tecnológicos, como el teléfono, o el propio internet, no redujeron la interacción física de las personas en el trabajo, sino que la incrementaron, ya que más personas pudieron establecer relaciones laborales y de negocios de manera remota, para luego encontrarse de manera física para concretar buena parte de las mismas. Ahora, después de la pandemia, por ejemplo, se registra un incremento de los viajes de negocios, incluso superior a los niveles anteriores de la misma, lo que significa que la interacción física en el ámbito laboral no va a disminuir en todos los casos.

En realidad, lo que se espera es que la gente prefiera vivir en las grandes ciudades, debido a que buena parte de su actividad laboral, y otras como la educativa, requiera, al menos de algunos días de la semana, de su presencia física. Aunque, debido a que el trabajo a distancia se va a seguir practicando de manera regular, la personas también realicen buena parte de las actividades cotidianas en el entorno de su domicilio, no de su lugar de trabajo. Eso se puede ver en zonas como Nueva Jersey, en donde, después de la pandemia existe una notable nueva oferta de servicios como restaurantes y centros comerciales, utilizados por personas que no tienen que moverse todos los días a Manhattan a trabajar, por lo que pasan más tiempo alrededor de su residencia. Eso contrasta con otros espacios, como el centro de San Francisco, una ciudad que apenas ocupa el 40% de las oficinas que operaban antes de la pandemia, porque el tipo de empresas de la zona precisamente encabezan la economía digital, ahí priva la desolación, ya que la mayoría de las personas no regresaron a trabajar de manera física.

En la Ciudad de México las cosas no son idénticas, ya que buena parte de los trabajos implica actividades manuales o la atención directa a las personas, por lo que es necesario movilizarse hacia las zonas céntricas, pero no son pocas las que pueden realizar actividades de trabajo remoto, y entonces cambiar de manera permanente sus hábitos cotidianos. Esta puede ser la oportunidad de consolidar nuevas centralidades en la capital, esto es zonas en las que las personas encuentren a su disposición los servicios que requieren, por lo que no tengan que desplazarse por largas distancias. Por tanto, si un sector de la población no tiene que moverse siempre a un lugar de trabajo lejano, y encuentra en su entorno la posibilidad de realizar el resto de sus actividades, entonces será posible reducir el número de viajes a distancias largas, y mejorar la movilidad de la urbe. Ahora, eso, lo de las centralidades, tiene que construirse, para que más servicios se puedan ofrecen en esos entornos, no solamente en las zonas centrales.

POR VIDAL LLERENAS

LLERENASVIDAL@HOTMAIL.COM

@VIDALLERENAS

PAL