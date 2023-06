¿Desaparecerán las Normas Oficiales Mexicanas de salud?

Otra polémica sanitaria en puerta. El subsecretario de salud federal emergió para anunciar la decisión de eliminar las normas oficiales mexicanas (NOMs). Se trata de los instrumentos reglamentarios que precisan los protocolos de observancia obligatoria para el sector de salud púbico y el privado. En otras palabras, las NOMs son el qué, el cómo, el cuándo y el dónde, para el tratamiento de las enfermedades. (El instructivo obligatorio o algo así como el waze para atender la salud de los mexicanos).

Son imprescindibles para unificar los métodos para atender, diagnosticar, prevenir e intervenir en la cura de las enfermedades. Lo mismo el cáncer de mama y/o la picadura de alacrán. Las NOMs, homogenizan el tipo de atención médica obligatoria que deben cumplir los médicos y los hospitales públicos o privados para cualquier problema de salud, eso en términos de federalismo significa que sin lugar a dudas la crisis de salud de un paciente en Baja California o en Tamaulipas será canalizada y procesada de manera similar con la que de manera paralela tenga otro paciente -respecto de la misma causa- en Hidalgo, en Guerrero o en Chiapas.

Después del dramático episodio de mortandad por el covid 19 y la cascada de errores oficiales en algo que no se puede explicar como una estrategia, ahora – de repente- aseguran que ya no se requieren las Normas Oficiales Mexicanas de Salud, (NOMs). Algo no encuadra.

Reconocemos las limitaciones históricas del sector salud mexicano. Sin embargo, lejos de corregir sus insuficiencias, actualmente experimenta la peor de sus crisis:

1.- Desabasto de medicinas imprescindibles para los cuadros de enfermedad más graves (de manera altamente sensible la situación de miles de “niños con cáncer” que no tienen esa ayuda y que han muerto sin luchar contra la enfermedad de modo adecuado;

2.- Carencia de médicos calificados, pretexto para contratar a médicos cubanos. Encima, la duda razonable de la misión oculta, se presume realizan una labor que pudiera ser de adoctrinamiento socialista como ocurrió en Venezuela.

3.- Inutilización de equipo médico oficial para el diagnóstico certero y oportuno de enfermedades crónico-degenerativas, ultrasonidos y otros más sofisticados instrumentos especializados determinantes para esa fase de la atención médica. Sin esos mecanismos y dispositivos, los pacientes que acuden de modo cautivo al servicio público de medicina deben ir a pagar los costos elevadísimos de tales estudios y pruebas de laboratorio en las clínicas y hospitales del sector privado.

4. La misteriosa desaparición del INSABI (Instituto de Salud para el Bienestar).

5. La pérdida de niveles de la escala de expectativa de vida (esperanza de vida) de los mexicanos.

Eliminar las NOM ¿por qué? y ¿para qué? porque requieren ahorros, más ahorros en el sistema mexicano de la salud, ¿más todavía? Seguramente, para reforzar y ampliar los “programas sociales” del asistencialismo (clientelismo).

Resulta irónico, el sistema mexicano de la salud podría llegar a conocerse como el sistema de la enfermedad y de la muerte. Las Normas Oficiales de Salud, les estorban también. Si se aplican exigen el destino de recursos económicos para sustentar el funcionamiento adecuado del esquema sanitario del gobierno. Mejor lo desaparecen y de paso provocan una posible tentación a que inclusive el sector privado de la salud se vaya para abajo.

POR FRANCISCO ACUÑA LLAMAS

@F_JAVIER_ACUNA

