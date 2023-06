Correr y adelgazar

Sí, debemos reconocer que para muchos la principal motivación para ponerse un par de tenis y salir a correr es decir adiós a esos kilos que nos sobran y nos hacen sentir mal. Se trata de una muy buena razón, como muchas otras, pues el ejercicio cardiovascular está considerado como la mejor manera de quemar esa grasa que está demás en nuestro cuerpo. El problema viene cuando la gente se desespera y abandona el ejercicio al no ver resultados inmediatos.

Vivir en tiempos de la inmediatez, en donde todo lo queremos rápido y preferiblemente con el menor esfuerzo posible, no es compatible cuando lo que se busca es cambiar nuestros vicios y excesos por hábitos saludables. No es raro leer en redes o escuchar a alguien que dice que lleva semanas corriendo, y que no ha adelgazado ni un kilo, porque los milagros no existen y elegir una vida sana que incluya hábitos como el ejercicio y la buena alimentación es una meta a largo plazo, es para toda la vida.

Para correr y bajar de peso, primero hay que empezar por saber cuántos kilos son los que tenemos de más, para ello es necesario acudir con el médico o el especialista en nutrición. Después hay que seguir un plan, que especifique cuántos días a la semana vas a correr, a qué intensidad y, sobre todo, que vaya de acuerdo con la dieta y su déficit calórico. La rutina debe incluir ejercicios de fuerza para no perder tono muscular y para que no haya rebotes de peso.

Un buen truco es que al principio no midas tus logros en los kilos o los gramos perdidos, sino en tus retos como corredor, por ejemplo: agregar dos vueltas al parque por semana, trotar cinco minutos más que el día anterior, hacer más rápidos los últimos metros. Poco a poco, conforme vayas aumentando en distancias e intensidad, empezarás a notar cómo tu cuerpo va cambiando, no solo tendrás unos kilos menos, sino que te sentirás más fuerte.

Eso sólo se puede lograr, gracias a la constancia y la disciplina, de nada sirve salir a correr un día y tres no. Como todo en la vida, la clave del éxito está en la perseverancia. Y si tu pregunta es ¿cuánto hay que correr para bajar de peso? En promedio, una persona debería comenzar corriendo tres días por semana y respecto al tiempo, no puede ser menos de 30 minutos cada sesión, ya que a partir de ese tiempo y frecuencia, se entra en metabolismo aeróbico, lo que significa que tu organismo empieza a quemar grasas.

Así es que, si ya estás decidido en serio a ponerte en forma y bajar esos kilos de más, el ejercicio puede ser tu mejor aliado, pero si quieres que tu decisión se convierta en un círculo virtuoso, entonces también incluye tu alimentación y, junto con esos dos cambios es muy importante que cuides tus descansos, que controles tus niveles de estrés y que optes por abandonar hábitos dañinos como fumar o beber en exceso. Si logras cerrar ese círculo, para cuando te des cuenta no sólo te verás y te sentirás mejor contigo mismo, sino que también habrás logrado cambiar no sólo física sino mentalmente y llevar un estilo de vida más saludable. Y entonces ¿qué esperas para empezar?

POR ROSSANA AYALA

AYALA.ROSS@GMAIL.COM

@AYALAROSS1

PAL