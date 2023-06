Concluye plazo

Dice el refrán que no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague y la tan anunciada fecha para que las empresas dedicadas a la publicidad exterior retiren la totalidad de los anuncios instalados en azoteas llega hoy.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la CDMX ha reconocido que la meta de 12 mil anuncios espectaculares no se cumplirá ya que varias empresas decidieron no llevar a cabo los retiros por considerar la medida como arbitraria, al no obtener ninguna alternativa real de sustitución por otros tipos de anuncios.

Los especialistas en temas de imagen urbana consideran que posterior a esa fecha se seguirán viendo en muchos puntos de la CDMX ese tipo de estructuras instaladas ya que muchas corresponden a anuncios irregulares conocidos como piratas, sin que la autoridad tenga una cifra actualizada.

Si bien es cierto que el plazo fatal fue señalado a los industriales de la publicidad, para la autoridad también llegó la fecha límite para cumplir con las múltiples obligaciones que tiene pendientes y que se encuentran establecidas en la Ley de Publicidad Exterior y su reglamento.

La decisión de centrar la estrategia en el retiro de anuncios y dejar de lado la regularización de todo lo instalado y permitido por la norma provocó que empresas que no figuran en el padrón oficial de anuncios, y que tampoco tienen antecedentes de participar en la industria de medios exteriores en la capital, obtuvieran de tribunales federales suspensiones definitivas en el juicio de amparo para que no se les aplique la nueva legislación, por eso es común ver en vialidades principales como Paseo de la Reforma, Insurgentes, Patriotismo, entre otras, anuncios con placas de expedientes judiciales que les permiten permanecer instalados sin ninguna posibilidad de ser sancionados.

El caso es que priva la anarquía en el tema e incluso para muchas empresas ha provocado un escenario de inequidad en donde las beneficiadas por resoluciones judiciales podrán operar al margen de la ley, sin que la autoridad puede ejecutar acción alguna y sin que exista un listado de empresas que hayan cumplido con la nueva regulación.

LA RUTA DEL DINERO

En el recuento de los daños, tras la elección en el Estado de México, las miradas se enfocan en el gobernador Alfredo del Mazo por lo que dejó de hacer para apoyar a la candidata de la alianza Va por México, Alejandra del Moral. El caso es que se entregó a Morena la joya de la corona del PRI y pudieron más las presiones y el miedo en un proceso electoral donde la sorpresa fue la baja

participación ciudadana... Claudia Contreras es la nueva mandamás en el área de Marketing de pinturas Comex. Estará a cargo de la dirección de Mercadotecnia y Omincanalidad para México y Centroamérica. La ejecutiva cuenta con tres décadas de experiencia en esa actividad y ha ocupado cargos de relevancia en esa materia en Televisa, City Express, Apple, Aeroméxico y Samsung.

Enhorabuena.

POR ROGELIO VARELA

ROGELIOVARELA@HOTMAIL.COM

@CORPO_VARELA

LSN