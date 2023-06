Tiempo de eufemismos

La oposición en nuestro país despertó del letargo en el que estaba. Al menos así fue anunciado, con bombo y platillo, el Frente Amplio por México. Agrupación que espera reunir a los partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, empresarios, académicos, etc. Claro que esto se escucha muy bien, sin embargo, está muy lejos de lo que en realidad es el FAM. Lo que quizá la sociedad mexicana esperaba de la oposición sería una coalición mucho más amplia, donde en verdad la sociedad civil tuviera injerencia y, sobre todo, que fuera una opción real a Morena y sus corcholatas.

En este sentido, lo que resalta del FAM es que se sumaron a las formas de proceder de Morena, es decir, a nombrar las precandidaturas y precampañas con un nombre eufemístico, todo para omitir las normas del INE y sus tiempos electorales bien definidos, a colocar “taparroscas” u otro nombre para equipararse con “las corcholatas”, así como el método de elección de su candidato-no candidato. Por lo evidente del caso, personajes como el senador Germán Martínez, el académico Sergio Aguayo, la senadora Lilly Téllez, después de exponer 50 preguntas, a través de un video colocado en sus redes sociales, acerca del método del proceso tales como la certeza de la legalidad, fiscalización y financiación, también ha decidido dejar este proyecto, rematando con este comentario: “Quiero tener certeza de que el método es sólido, que no caeremos en actos ilegales, en financiamientos ilícitos o conductas clientelares”.

Es que resulta muy claro que haya más dudas que certezas pues dicho proceso está contemplado en tres etapas: 1) Inscripción de aspirantes a partir del 4 de julio, dichos aspirantes deberán contar como mínimo con 150 mil firmas “ciudadanas”; 2) Se llevará a cabo un gran foro donde participarán quienes hayan cumplido el requisito de la primera etapa y; 3) Se realizarán estudios de “opinión pública” para elegir solo a los tres mejores calificados, además de que estos finalistas se “enfrentarán” en cinco debates y nuevos estudios de opinión. Todo esto deberá estar concluído para el 3 de septiembre (tres días antes que el destape de la corcholata ganadora), donde se hará el anuncio.

Todo este larguísimo proceso tiene los mismos señalamientos que se le hace a Morena y que bien hizo mención Lilly Téllez, cambio de nombres para eludir la ley electoral, opacidad en la financiación y, quizá una más grave, que en realidad el proceso de selección lo harán entre las cúpulas de los partidos que otrora conformaban “Va X México” y dejarán fuera a la ciudadanía, así como a la transparencia en el proceso. Por lo que resulta claro que PAN, PRI y PRD están actuando exactamente igual que su némesis, Morena.

Así, el tan ansiado “despertar de la oposición” no es otra cosa que la misma somnolencia que han mostrado los últimos años. Este Frente Amplio por México no brinda respuestas a la sociedad mexicana, incluso considero que beneficia a Morena. Pareciera que este Va X México 2.0 no alcanzó a leer lo que México le solicitaba, una opción distinta al ayer, pero también distinta al presente guinda. Cayeron en el garlito de la franca anticipación en las campañas y solo pudieron copiar los métodos del partido en el poder. Otra oportunidad perdida, una más.

POR ADRIANA SARUR

COLABORADORA

ADRIANASARUR@HOTMAIL.COM

