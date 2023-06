La Liga MX al servicio de la MLS como plato de segunda mesa

Aunque quizá mucha gente no ha caído en cuenta, la Liga MX, en su edición del Apertura 2023, inicia este fin de semana (de hecho hoy viernes), en medio de la crisis que se sigue sufriendo con la Selección Nacional.



Pero hay algo que realmente no se está considerando y es la manera en que los directivos de la Liga MX prefirieron arriesgar el inicio de su torneo, para darle cabida a la Leagues Cup, y con ello, parecer ser el plato de segunda o hasta tercera mesa en todo lo que viene en este verano.



Es increíble la manera en que se han dejado sobajar con tal de quedar bien con los estadounidenses, porque una cosa es trabajar en conjunto, y la otra, tener que mover todo tu calendario para tener tranquilo a tu socio comercial que al final de cuentas parece ya más tu dueño que otra cosa, o al menos esa es la impresión que da, ya que estos ejecutivos de poca monta parecen estar más al servicio y al queda bien con la gente de la Major League Soccer, que cuidando el producto del futbol mexicano.



La ecuación es muy sencilla, estas primeras jornadas de la Apertura 2023 no solamente se van a tener que jugar sin seleccionados por la Copa Oro, sino que también tendrán que detenerse rápidamente el torneo que está por arrancar hoy, porque se vendrá la participación de todos los clubes mexicanos en Leagues Cup. Y entonces el torneo de la Liga MX regresará hasta dentro de prácticamente un mes, si no queda claro esto, vamos a poner las fechas tal cual como son:



Después de la Jornada 3 del Apertura 2023, que se realizará entre el 12 y 16 de julio, vendrá un parón para jugar el torneo con los clubes de la MLS, del 21 de julio al 19 de agosto. Evidentemente no todos llegarán a ese último día que está reservado para la final, pero, incluso, eso todavía es peor, porque aquellos equipos que vayan quedando descalificados estarán sin actividad.



Y que no nos vengan con que tendrán otros amistosos en Estados Unidos, o entre ellos, porque no sirven de maldita la cosa. Van a parar en su principal competencia y que seguramente tendrá un nivel muy escaso de calidad ante tantos cambios de calendario. Así que no nos estemos quejando de la pobreza futbolística y de espectáculo que estamos por ver



Estos personajes prefirieron quedar bien con la MLS y tratar de hacer esta Leagues Cup para generar según ellos buenos números de audiencia, para generar según ellos más dinero, y para generar competencia, pero la verdad es que han vuelto a poner en segundo plano el nivel deportivo y el nivel de espectáculo que pueden dar en la Liga.



Ante el apresuramiento de arrancar con el torneo de Liga hay equipos que apenas tienen a su técnico hace una semana, y hay muchos equipos que todavía no tienen a su número completo de refuerzos y estarán trabajando sobre la marcha. Es cierto muchas de esas directivas de los equipos también han fallado en su planeación, pero cuando les recortas el tiempo de esta manera es imposible que puedan tener todo lo que se necesita para arrancar de la mejor manera una competencia.



No se trata de si los equipos tienen dinero o no, ya que estamos viendo por ejemplo al Monterrey, que tiene buen recurso económico sin poder traer a su refuerzo, a ese “10” que espera Fernando Ortiz para esta plantilla. Otros, comenzaron movimiento con tres días para arrancar el torneo, con algunas bajas, algunos fichajes lo cual realmente es patético.



Allá ellos, que siguen arriesgando su competencia con tal de hacer como que trabajan y simple y sencillamente sus experimentos no sirven para maldita la cosa.

POR GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN

COLABORADOR

@GVLO2008

PAL