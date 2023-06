Solo hay un “Showhei”

En 2018, los Angels trajeron de Japón a un beisbolista que revolucionaría la MLB, Shohei Ohtani, un pitcher y un bateador al mismo tiempo. Era complicado creer que podía existir un jugador con esas cualidades en la época moderna y más que las pudiera llevar a cabo en las Ligas Mayores. Sin embargo, a pesar de las especulaciones ganó el Novato del Año en la liga americana y hoy, el nacido en nippon lidera casi todos los rubros en la gran carpa. ¡Brutal!

Desde su temporada de llegada, Shohei ha tenido que encontrar un cierto balance entre el montículo y la caja de bateo, sus números han sido muy buenos sin ser avasalladores en cada una de las facetas. Claro, totalmente entendible por sus roles de juego. Muchos expertos de la pelota caliente opinaban que debía decantarse por una posición y así explotar sus características al máximo. Debido a que el único que tenía estas enormes similitudes era Babe Ruth y dejó de lanzar a los 24 años para concentrarse como pelotero. Por esto, causaba más revuelo el tema.

El tiempo le daría la razón a Ohtani, y en 2021, se convirtió en el primer pelotero en participar en el Juego de Estrellas elegido como pitcher y bateador. Algo totalmente impensable años atrás, lo que él estaba generando tanto en el campo como en las gradas era asombroso. Expectativa, mercadotecnia, rating y fanáticos nuevos al Rey de los Deportes era lo que un joven asiatico estaba atrayendo.

Su disciplina le permitiría seguir destacando, pero lo de esta campaña no es normal. “Sho time” lidera la liga con 28 cuadrangulares y se encuentra en el top 15 de lanzadores en estadística. Por si fuera poco, tiene tres temporadas consecutivas con por lo menos 20 jonrones y 100 ponches. Nunca alguien lo había hecho siquiera una vez, ni El Bambino. Un dato que habla de la locura que está desatando el chico.

La mancuerna que está realizando con Mike Trout, es el arma letal de los Angels. “Troutani” brinda macaneos sólidos y regalándonos varios back to backs, generando euforia en el Angel Stadium. Ellos dos buscan comandar a un plantel para lograr la segunda Serie Mundial en la historia de la franquicia, aquella que no obtienen desde el lejano 2002.

Esta es la última temporada de Shohei con el escuadra de California; a partir del siguiente año será agente libre y podrá negociar con el equipo que él desee, eso sí, no va a ser nada fácil firmarlo, porque seguramente se convertirá en el beisbolista mejor pagado de la historia o estará muy cerca de serlo.



Shohei está en camino de tener la mejor campaña de su carrera y si no pasa algo verdaderamente extraordinario recibirá el galardón del Jugador Más Valioso por segunda ocasión. La primera vez lo ganó en 2021.



Se va para la calle, poncha, aparece en momentos importantes, se ríe y ayuda a su equipo en todas las formas posibles. Es un espectáculo en el parque, seas del equipo que seas no te puede caer mal, es simplemente la fiebre de “Showhei”.

POR MARIANO TORRES

COLABORADOR

@MARIANOTORRESH

LSN