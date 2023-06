Semillero de emprendedores

Durante mis recorridos por la Alcaldía Benito Juárez, me he encontrado con cientos de pequeños negocios que abrieron como un proyecto personal o familiar, un proyecto de vida, con el objetivo de crecer, dar empleo, servir y consolidarse como grandes empresas. Sus dueños son soñadores, valientes y propositivos, ellos aspiran a un mejor futuro para sí y sus familias y se arriesgaron a emprender su propio negocio. Hoy vale la pena reconocer su esfuerzo y acompañarlos en su camino.

En los últimos años en la Alcaldía Benito Juárez se ha fortalecido el apoyo a los emprendedores, se ha reconocido su potencial como generadores de empleo y promotores del crecimiento económico local. Estoy convencido que apoyarlos hoy es sentar bases sólidas para el futuro.

Desde la Cámara de Diputados he promovido que en el Presupuesto de Egresos se destinen recursos para las pequeñas y medianas empresas, también he dado la pelea por que regrese el Instituto Nacional del Emprendedor y he pedido que se aumente en 100 millones de pesos el presupuesto para el Programa de Apoyo al Empleo, por mencionar algunos.

El apoyo a los emprendedores es una batalla que vale la pena dar. En la Alcaldía Benito Juárez mediante diversas iniciativas y programas, se ha facilitado el surgimiento de nuevas pequeñas y medianas empresas (Pymes,) que no solo benefician a la comunidad, sino que también contribuyen al desarrollo de la cadena de valor y a la creación de un efecto benéfico en las familias, la comunidad, la ciudad y el país en general.

La Alcaldía Benito Juárez alberga a más de 33 mil 200 Pymes, entre panaderías, spas, cafeterías, restaurantes, tiendas de mascotas, entre otros. De acuerdo con cifras del Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles (SIAPEM) de la Ciudad de México, tan solo en el primer trimestre de 2023 en Benito Juárez se crearon 5 mil 547 empleos y se abrieron 509 nuevos negocios; entre los giros que más abren son restaurantes, cafeterías y fondas.

No es casualidad que los emprendedores quieran iniciar sus sueños de emprender en la Benito Juárez, que hoy es la Alcaldía más segura de la CDMX. Es el mejor lugar para vivir y están entre los más altos índices de desarrollo humano en el país; esos factores son los que hacen de nuestra alcaldía también el mejor lugar para invertir de la Ciudad de México.

En Benito Juárez se han implementado medidas efectivas para apoyar a las Pymes, reconociendo su importancia como motores económicos y generadores de empleo. A través de programas de capacitación y asesoría, se ha facilitado el acceso a recursos y conocimientos necesarios para el establecimiento y crecimiento de estas empresas. Dichas iniciativas han brindado a los emprendedores locales la oportunidad de convertir sus ideas en proyectos exitosos, generando empleos que impactan positivamente en nuestra comunidad.

Desde mis redes sociales he convocado a los pequeños y medianos empresarios a difundir sus negocios. El objetivo es crear comunidad, reconocernos y apoyarnos. Porque cada acción cuenta cuando se decide emprender un negocio.

Un enfoque fundamental en el apoyo a los emprendedores es el fomento de un crecimiento sostenible con productos y servicios de alta calidad para mantener el éxito y para generar un impacto duradero, permitiéndoles competir en el mercado a largo plazo.

El surgimiento de nuevas empresas y la generación de empleo fortalecen la economía local y crean un efecto positivo en las familias y la comunidad en general. Además, estas iniciativas promueven la formación de una cadena de valor sólida, en la que los emprendedores locales se convierten en empleadores, proveedores e impulsores del crecimiento económico.

Como benitojuarense me siento orgulloso de contar con vecinas y vecinos que han afrontado la crisis económica del país, que enfrentaron la pandemia con creatividad y valentía y hoy por hoy siguen buscando la forma de salir adelante con trabajo honesto. La alcaldía Benito Juárez es un lugar de emprendedores y representa casi 4% de las unidades económicas establecidas en la CDMX; desde mi trinchera seguiré apoyando y dando la pelea para generar las mejores condiciones para quienes quieran trabajar y aspiren a construir un mejor futuro.

POR LUIS MENDOZA ACEVEDO

DIPUTADO FEDERAL (PAN)

DISTRITO 15, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

REDES SOCIALES FACEBOOK, TWITTER @LUISMENDOZABJ

