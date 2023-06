Encuentra tu nicho

Llego un poco tarde a conocer la historia de Kern Lima, pero es de lo más inspiradora, y la platico por aquí porque todo el mundo debería de conocerla.

Llegué a ella gracias a un podcast, The Mel Robbins Podcast, que tiene Mel Robbins, autora de best sellers como The High 5 Habit y The 5 Second Rule, en donde invita a la empresaria a contar su historia, pero sobre todo, cómo encontró su propósito en la vida.

Vamos a empezar con algunos números para que entendamos la importancia de los productos de belleza en nuestra vida, pero también en la economía mundial. Por ejemplo, esta industria genera más de 100 mil millones de dólares en ingresos. Se proyecta que para el año 2030 el mercado de cuidado personal masculino alcance los 276.9 mil millones. Tan sólo el cuidado de la piel llegará a 177 mil millones para el 2025. Durante 2022 las empresas dedicadas a la belleza gastaron 7.7 mil millones en publicidad. Y los minoristas de cosméticos empiezan a reportar 17.09 mil millones en ventas online.

Y para tener un mapa más completo, aunque hoy existen muchísimos conglomerados de belleza, como en todas las industrias, hay algunos que se llevan de calle las ventas. Los top players son: L'Oréal, Unilever, Estèe Lauder, P&G y Shiseido. Es muy curioso, pero nada sorprendente, conocer que el norte de Asia se lleva el primer lugar como el mayor mercado de belleza y cuidado personal, y en el pay se lleva más de un tercio en el mercado. Por su puesto a la cabeza se encuentra China, como el líder en la región.

Aunque muchas firmas de belleza vienen del Viejo Continente, sobre todo de Francia, el mercado europeo apenas alcanza el 22 por ciento del market share, y lo supera Norteamérica con un 26 por ciento del mercado.

Pero en el cuidado de la piel, belleza y maquillaje, hay nicho para todos. Esto nos regresa a la inspiradora historia de Kern Lima. Una mujer disruptora que por un problema de piel empezó una firma que hoy es de las más reconocidas. Es cofundadora y ex directora ejecutiva de IT Cosmetics, una marca de mil millones de dólares conocida por sus productos innovadores y su enfoque en la inclusión.

La trayectoria de Kern Lima hacia el éxito y la cima, definitivamente no fue nada fácil. Le diagnosticaron rosácea cuando era jóven y luchó por encontrar un maquillaje que funcionara para su sensible piel, además era conductora de televisión lo que hacía que el problema se hiciera mucho más grande y se notara en pantalla.

Esta pésima experiencia la llevó a fundar IT Cosmetics con el único objetivo de crear productos que pudieran ayudar a otras mujeres con este tipo de problemas de la piel.

Su éxito fue tal que la marca L'Oréal adquirió IT Cosmetics por mil 200 millones de dólares en agosto de 2016, y ella junto con su esposo se quedaron al frente. Cosa rara cuando pasan este tipo de adquisiciones. Hay tres cosas que admiro de Lima: la primera es que se ha centrado en la inclusión. Los productos de IT Cosmetics están diseñados para todos los tipos y tonos de piel, y las campañas de marketing de la compañía presentan una amplia gama de modelos.

En segundo lugar, Kern Lima ha enfatizado la importancia de la educación. Para ayudar a las mujeres a aprender sobre su piel y cómo cuidarla. Esto ha ayudado a empoderarlas para que tomen el control de sus rutinas de belleza. Finalmente, ella ha desafiado los estándares de belleza poco realistas que a menudo promueve la industria de la belleza. Se ha pronunciado en contra del Photoshop y otras formas de manipulación de imágenes, y ha alentado a las mujeres a abrazar su belleza natural.

POR BEGOÑA COSÍO

