El aeropuerto y la Marina

No podemos celebrar que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México pase al control de las fuerzas armadas, en este caso de la Marina, como ayer lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Es un fracaso de las instituciones civiles y un fracaso del gobierno. La Marina podrá darnos seguridad a los viajeros, y erradicará la ilegalidad que en ese aeropuerto se ha vivido, pero su control sobre el aeropuerto de ninguna manera constituye un avance.

La designación de la Marina para controlar el aeropuerto es la viva muestra de que el Presidente no comprendió el tamaño del desafío que enfrentaba cuando arrancó su gobierno. Pensó ingenuamente que con su ejemplo erradicaría la corrupción, cosa que no sólo no ocurrió, sino que su hipótesis se probó en sentido contrario: se profundizó. Ayer AMLO dijo que con la Marina ya no ocurrirán robos de maletas, ni entrada de contrabando, como ocurría antes. Lo único que no aclaró es que “antes” también incluye el tiempo de su propio gobierno.

Esta decisión de AMLO refleja una realidad: no es lo mismo que el ejército construya infraestructura, a que las fuerzas castrenses operen servicios.

Hay una distancia colosal entre comprar materiales y levantar muros; diseñar procesos de servicio al cliente, orientar al turista, controlar aduanas, y gestionar el flujo de pasajeros o de la carga. Se requiere de técnica, experiencia y procedimientos específicos.

AMLO ha gobernado bajo la idea de que el Ejército y la Marina pueden operar hoteles, aeropuertos, trenes, puertos, aduanas y migración. Sin embargo, son tareas que han tenido que aprender en el camino, pues no se puede decir que cuenten con años de experiencia en esas materias.

El problema hacia el futuro es cómo regresar a mandos civiles tantas instituciones que se han entregado a marinos y militares. Una prioridad del siguiente Presidente debería ser revertir lo que AMLO hizo, porque los estándares de desempeño, transparencia, rendición de cuentas y servicio que establezcan los mandos militares vivirán en una opacidad enorme en tanto los ciudadanos no tengamos acceso a información o a la posibilidad de exigir vigilancia sobre sus resultados.

BURNING MAN

El posmoderno festival Burning Man, que goza de fama mundial desde hace varios años y exige a los participantes vestimenta tipo película de Mad Max, ha empezado a recibir a los empresarios mexicanos más acaudalados y notables, quienes relatan que les ha significado el suceso más impactante que han experimentado en toda su vida.

NISSAN

La empresa japonesa de autos que preside en México Rodrigo Centeno lanzará un logo para conmemorar el 90 aniversario de su fundación. Habrá diferentes iniciativas para honrar su pasado y detonar su futuro. La celebración culminante será el 26 de diciembre de este año.

POR CARLOS MOTA

WHATSAPP: 56-1164-9060

TIKTOK: @SOYCARLOSMOTA

MAAZ