Política psicodélica de México

Más de 12 mil asistentes y 500 oradores participaron en cientos de paneles, semanarios de capacitación y eventos culturales —enfocados en educar a los asistentes sobre el poder, la promesa y el potencial de los psicodélicos— durante la conferencia Psychedelic Science 2023, llevada a cabo del 20 al 23 de junio en Denver, Colorado.

Esta reunión fue convocada por la Asociación Multidisciplinar de Estudios Psicodélicos (MAPS, por sus siglas en inglés), una de las organizaciones psicodélicas más destacadas de EU. Desde 1986, MAPS se ha posicionado como agente de cambio que trabaja para fomentar una comprensión más profunda y una utilización responsable de los psicodélicos en beneficio de la sociedad.

Durante la Psychedelic Science 2023 se presentaron estudios científicos, hallazgos clínicos y testimonios de pacientes. También se discutieron los aspectos legales, éticos y sociales relacionados con el uso de estas sustancias. Este año tuve el honor de ser invitada como ponente, para hablar sobre la iniciativa que regulará el uso terapéutico de la psilocibina y hongos psilocibes en nuestro país, centrándose en su bioconservación y la reciprocidad con los pueblos originarios quienes han resguardado los saberes ancestrales.

La depresión es la segunda causa de discapacidad en el mundo, y se convertirá en la primera en 2030. Esta crisis silenciosa de Salud Mental a la que nos enfrentamos como humanidad requiere de un cambio de paradigma, de nuevos acuerdos que renueven nuestra forma de vivir en libertad, más allá de la prohibición y la colonización.

Alrededor del mundo varios países ya están “innovando” en el tratamiento para trastornos de salud mental: investigaciones y estudios clínicos con enteógenos...¡Innovación con medicina antigua! Pero, ¿México en dónde está parado? Son nuestros pueblos originarios quienes tienen una conexión ancestral con estas sustancias y son ellos los guardianes de este conocimiento. No podemos quedarnos atrás, por ello me he enfocado en sacar de la prohibición las alternativas psicodélicas para mejorar la salud mental.

Reclasificar la psilocibina es importante para que las políticas públicas estén alineadas a la verdad y se basen en la ciencia. También, es nuestra responsabilidad garantizar que los modelos de salud estén impregnados de la forma en que nuestros pueblos originarios piensan sobre estas sustancias. Si algo hemos aprendido de los abuelos es que nuestra salud mental no está separada de nuestra salud física, emocional y espiritual. Próximamente estaré presentando la iniciativa que hemos estado desarrollando desde abril de 2022 de forma colaborativa, con la participación de expertos en psicología, psiquiatría, regulación, funcionarios gubernamentales, activistas, y la inclusión crucial de las voces de los abuelos indígenas.

Estamos ante una oportunidad única como país. Si queremos jugar un rol protagónico en la innovación de tratamientos que mejoren nuestra salud mental, es necesario comenzar desde ya a tejer puentes entre la medicina moderna y los conocimientos ancestrales de los pueblos originarios. Está comprobado que las terapias asistidas con psicodélicos son una gran herramienta para cambiar nuestra forma de pensar, romper patrones de pensamiento poco saludables y crear nuevas conexiones neuronales.

POR ALEJANDRA LAGUNES

SENADORA

@ALELAGUNES

PAL