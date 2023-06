Las fichas de Cuauhtémoc Blanco

La anticipada carrera por la sucesión presidencial desató no sólo la abierta contienda entre las corcholatas del Presidente de la República, quienes ya están en campaña a lo largo y ancho del territorio nacional, sino que ha tenido efectos también a nivel estatal. Como sabemos, en 2024, además del proceso electoral federal, se elegirá a la nueva o nuevo Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y a las gubernaturas de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Tabasco, Veracruz, Yucatán y, desde luego, Morelos.

En virtud de la reforma constitucional conocida como “paridad en todo”, de junio de 2019, los partidos políticos deben postular al menos cuatro candidatas mujeres para estas gubernaturas. Es una verdad conocida que Morena aventaja en todas, o casi todas, las entidades federativas. Sin embargo, el partido del presidente no se querrá confiar y deberá postular candidaturas atractivas, con fuerte respaldo local y que garanticen la unidad. Por fortuna, existe un amplio abanico de mujeres que cumplen estas características para varios estados.

En la Ciudad de México, la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, luce como la carta más fuerte para suceder a Claudia Sheinbaum y mantener a una mujer al frente de la capital del país. En Puebla y Tabasco, aunque los candidatos varones parecen mejor posicionados por ahora, Morena podría echar mano de dos perfiles sumamente competitivos: la ex alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, y la exsenadora por Tabasco, Rosalinda López Hernández, quienes han demostrado que pueden ganar elecciones y que siguen avanzando en las preferencias electorales. A este grupo se suman dos mujeres que muy seguramente estarán en las boletas electorales; hablamos de Verónica Camino Farjat, senadora de Morena por Yucatán, y de Rocío Nahle, secretaria de Energía, que se perfila como la candidata segura al gobierno de Veracruz.

En este contexto, Morena podría fácilmente postular a un varón para buscar la gubernatura de Morelos en 2024. Y a la luz de los movimientos realizados en el tablero durante los últimos días, la carta fuerte del gobernador Cuauhtémoc Blanco, sería finalmente el coordinador de asesores de la Oficina de la Gubernatura, Víctor Mercado. Se dice que en política no hay casualidades y para nadie pasó desapercibida la reunión (con aroma a “destape”) del pasado fin de semana, en la que el gobernador del estado, junto con 25 alcaldes de Morelos, manifestaron su apoyo al Güero Mercado y a Sandra Anaya, para buscar la candidatura a la gubernatura.

Sin duda, lo más estratégico que puede hacer el gobernador es perfilar a un hombre y a una mujer como posibles. El problema está en que sus precandidatos no jalan al mismo ritmo ni con la misma fuerza. Por un lado, Víctor Mercado, de acuerdo con las encuestas más recientes es, por mucho, el miembro del gabinete estatal mejor posicionado. Como coordinador de asesores, el Güero se ha dedicado a visitar los distintos municipios de la entidad, reuniéndose con productores, comerciantes, transportistas, campesinos, etc. Y todo lo anterior no ha pasado en las últimas semanas, sino que su estrategia de posicionamiento se ha cultivado cuidadosamente desde principios de año, por lo menos, ya que es un personaje largamente conocido en el estado de Morelos.

Por otra parte, el destape de Sandra Anaya, la actual secretaria de Administración representa una sorpresa para propios y extraños. Su desempeño ha sido sumamente discreto al frente de la dependencia y la mayoría de la ciudadanía simplemente no la identifica, ya que antes de este gobierno su participación en la vida pública del estado es prácticamente inexistente.

Parece ser que los dados han sido lanzados en favor de Víctor Mercado y que el gobernador del estado, quien mantiene su sentido estratégico desarrollado en las canchas, no quiere un choque de trenes al interior de su gabinete. De ahí quizá la decisión de descartar a perfiles femeninos más conocidos y de enviar una señal inequívoca. HASTA LA PRÓXIMA

POR PABLO CRUZ ALFARO

POLIGRILLA.ELHERALDODEMEXICO@GMAIL.COM

@POLIGRILLA1

PAL