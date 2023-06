¿El maíz? Sin sesgos ideológicos, por favor

“En 2021 se debe alcanzar la autosuficiencia en maíz y frijol” (Plan Nacional de Desarrollo, 2019-2024). Y bueno, estamos a mediados de 2023 y ello no se ha logrado ni siquiera para lo que corresponde al consumo humano. Lo que es más, en los hechos cada día se apoya menos al campo mexicano. La producción mexicana de maíz alcanzó los 27 millones de toneladas el año pasado, su nivel más bajo en los últimos siete años...

Se entiende, entonces, que México se haya vuelto el principal importador de maíz en el mundo. De los 45 millones de toneladas anuales que se consumen en nuestro país, 18 millones se importan y eso que el maíz es el producto agrícola más cultivado por nuestros agricultores. Importamos de Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina y hasta de Sudáfrica. (Ojo, ser el mayor importador no nos hace ser el mayor consumidor; eso lo es Estados Unidos que también es el mayor productor y exportador a nivel mundial).

Ahora, si bien México no cultiva maíz transgénico, adicionalmente el gobierno emitió un decreto donde establece que el maíz genéticamente modificado para consumo humano será eliminado a partir del 31 de enero del 2024 (aunque todo hace suponer se otorgará un año más de plazo para que el decreto entre en vigor en su totalidad; las razones de lo anterior son en parte políticas y en parte porque no alcanza el maíz no transgénico para alimentar a toda la población)…

Y resulta ser que las batallas contra el maíz transgénico y el glisofato (son dos temas distintos, no confundir), tienen muchas vertientes. Detrás de ellas está la directora general del CONAHCYT. De hecho, Álvarez-Buylla obtuvo el premio nacional de ciencias (2017) por su aportación a la “comprensión de la dispersión de los transgenes de las variedades nativas del maíz”…

En todo caso, son temas complejos que deben analizarse —tiempos, componentes y consecuencias— sin sesgos ideológicos, como se hace en otras latitudes en donde se investigan a profundidad las diversas implicaciones de los alimentos transgénicos y el uso del glifosato. Ello para evitar experiencias contraproducentes como la ocurrida no hace mucho en Sri Lanka donde se prohibió el uso del herbicida en los cultivos, solo para reanudar su uso a partir de agosto pasado luego de que se demostró que no resultaba dañino para la salud humana (la prohibición se levantó para todos los cultivos excepto para el arroz; incluido el té que es su principal producto agrícola y su mayor exportación). Sin embargo, los años que se prohibió su uso, las cosechas disminuyeron en más de un 30%, con impactos sociales y económicos mayúsculos que se arrastrarán por muchos lustros.

Es fundamental que estos temas técnicos y de impacto en el medio ambiente se debatan intensamente y en foros plurales. Autoridades y actores varios analizando las diversas aristas con fundamento científico. Hacer a un lado sesgos ideológicos y dar paso a más y mejores evaluaciones ambientales e investigación en biotecnología, ecología y salud humana.

Es menester poner un alto y revalorar la política pública de México relativa al maíz (prohibiciones, usos, producciones, importaciones y aranceles). La combinación de la prohibición de la importación de maíz genéticamente modificado para consumo humano, las tarifas a la importación de maíz blanco, la aplicación de precios de garantía, la desaparición de Financiera Rural, la crisis en Segalmex, es una combinación sumamente preocupante y con previsibles consecuencias desastrosas para el país.

Hay mucho por hacer; no es momento de ponerle sesgos ideológicos al producto agrícola más consumido en nuestro país.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

@MALOGUZMANVERO

