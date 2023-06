Crece el PIB; pero reconocerlo les duele

¿Por qué no se escucha ni se lee que el PIB de México está creciendo con fuerza en el último tramo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Los datos del Inegi no mienten. Ayer ese instituto afirmó que en abril el IGAE (Indicador Global de la Actividad Económica), registró un crecimiento de 0.8 por ciento a tasa mensual en abril; y 3.3 por ciento a tasa anual con cifras desestacionalizadas y en términos reales.

La respuesta más certera podría ser la siguiente: no se escucha entre los empresarios un aplauso a ese desempeño económico simple y sencillamente porque no se quiere aceptar. Durante los primeros dos años de gobierno de AMLO prácticamente todos los empresarios con los que uno conversaba hablaban del desastre económico que vendría derivado de las decisiones gubernamentales (la cancelación del aeropuerto de Texcoco y la decisión para construir en Tren Maya y la refinería de Dos Bocas). El telón de fondo era el mal “clima de inversión”, que el gobierno efectivamente agrió. Luego vino la pandemia y creó una situación anómala.

Pero el error de los empresarios fue quedarse estacionados en su valoración inicial del Presidente, mientras este dejó intacto el modelo económico, pero creó incertidumbre en relación con algunas industrias. A muchas de ellas lastimó: a las afores con las comisiones; a las automotrices con los chocolate; a las farmacéuticas con la distribución; a la tabacalera con la prohibición; a la energética con la contrarreforma.

Como si fuera un ortopedista, AMLO colocó una plantilla en los zapatos de la economía, pero no reemplazó la estructura ósea ni colocó prótesis. El resultado fue una fuerte incomodidad entre los empresarios, que debieron acostumbrarse a la nueva forma de marchar, pero erraron en reconocer que a pesar de todo seguían andando. No obstante, resulta que los 126 millones de habitantes hacen que esta economía siga su curso a pesar de los diferendos de visión. Si a eso sumamos la succión que ejerce el comercio internacional con Estados Unidos, el resultado es que, pasada la pandemia, el PIB de México está mostrando signos de potencia no prevista. Por eso los empresarios guardan su aplauso a pesar de que estemos creciendo 3.3 por ciento, de que el peso esté fuerte y de que se esté creando mucho empleo.

MAZDA

La firma que en México encabeza Miguel Barbeyto cerró una alianza global con Panasonic por medio de la cual esta última suministrará baterías cilíndricas de litio a la automotriz, fabricadas en Japón y EUA, para los modelos eléctricos que la empresa lanzará a partir de 2025.

BANBAJÍO

El banco que preside Salvador Oñate ya se colocó como el cuarto fondeador nacional de pequeñas y medianas empresas con 9.12 por ciento de la cartera total del segmento. Su cartera total está creciendo a un ritmo de 10.5 por ciento.

POR CARLOS MOTA

WHATSAPP: 56-1164-9060

TIKTOK: @SOYCARLOSMOTA

PAL