Correr seguros frente al calor

Las ondas de calor que están afectando a nuestro país seguirán en este verano. La cuarta ola calurosa está pronosticada para comenzar el próximo 1 de julio, lo que nos anticipa que el verano que recién comienza será quizás más caluroso que lo habitual y eso nos obliga a tomar medidas de prevención para evitar afectaciones a la salud e, incluso, pérdidas de vidas humanas, como las que ya se registraron en las tres pasadas olas que sumaron más de 20 mexicanos muertos en diferentes estados de la República.

Los datos de temperaturas cada vez más elevadas que se esperan este verano han obligado a que algunos organizadores de carreras comiencen a tomar medidas dirigidas a proteger la salud de los corredores. La semana pasada se anunció que el Medio Maratón de la Ciudad de México, que se llevará a cabo el domingo 16 de julio, adelantará su salida una hora, por lo que el arranque se efectuará a las seis de la mañana.

Anticipar una hora la salida implica comenzar con solo un par de grados menos, pero en una actividad como correr en la que el cuerpo no sólo genera calor, absorbe el ambiental y suma la humedad y radiación solar; esos dos grados significan un menor riesgo de golpe de calor.

Lo cierto es que cualquier medida, por pequeña que sea, puede funcionar para proteger a los corredores y es infinitamente mejor que enfrentar las consecuencias de las altas temperaturas.

Lo ideal es que los corredores prevengan situaciones riesgosas que puedan presentarse ante el calor. Durante una carrera hay que cuidar, principalmente, dos aspectos: el ritmo cardiaco y la hidratación. Y es que el corazón también funciona según la temperatura; con calor el ritmo sube. Lo recomendable es definir y mantener zonas de ritmo cardiaco y ajustar según la temperatura. Si entrenas en zona 3, para conservarla tendrás que ir más lento en algunos tramos de sol o de cuestas, tal vez tendrás que correr 10 ó 15 segundos más despacio.

Aunque parezca exagerado, mantenerte fresco e hidratado de la manera correcta, puede salvarte la vida, así que el día de la carrera procura vestir con shorts y camisa de tirantes, pero si prefieres los leggins, que sean de los cortos. Evita las medias altas, las camisetas de manga larga y usa gorra y un buen bloqueador solar. Procura bajar la temperatura del cuerpo mojando tus manos y nuca todas las veces que puedas, pero ten cuidado de no mojar el calzado para evitar que la humedad y el roce te provoquen ampollas.

Un error grave es querer mitigar el calor y la sed bebiendo líquido en exceso, esto puede provocar incomodidad en el estómago y en el peor de los casos, un desequilibrio de sales de sodio en la sangre, a esto se le llama hiponatremia, cuyos síntomas pueden confundirse con los de la deshidratación y el golpe de calor. Lo mejor, según los expertos, es ir dando pequeños sorbos de agua o bebidas isotónicas y no saltarse ningún punto de hidratación. Si vas a tomar pastillas de sal, prueba desde ahora y define en qué momento de la carrera y bajo qué circunstancias las consumirás. No tomes nada que no hayas probado antes.

Las condiciones del clima es una de las cosas que no podemos controlar ni entrenar y que pueden afectar mucho el rendimiento o poner en riesgo la salud y la vida, sin embargo con preparación y ajustes en la estrategia en los momentos difíciles, es posible hacer tu carrera de la mejor y más segura manera.

POR ROSSANA AYALA

AYALA.ROSS@GMAIL.COM

@AYALAROSS1

LSN