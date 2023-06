Mujeres en Política

Los aires para las elecciones de 2024 se han calentado. La guerra sucia electoral se dice que es pareja para todas y todos. Sin embargo, se debe identificar cuál es la guerra sucia “esperada”, y en qué momento cruza esa línea tan delgada donde se convierte en violencia de género.

Luisa María Alcalde fue nombrada la semana pasada Secretaria de Gobernación del gabinete de Andres Manuel Lopez Obrador. Lamentablemente, hemos visto una guerra sucia ejercida con violencia de género en contra de ella y de muchas mujeres más.

Comenzó a correr una fotografía de una mujer en ropa interior donde se presume es ella. Los comentarios mencionan que alcanzó ese puesto por su físico y juventud, cosificándola como un objeto manipulado por su líder ideológico usando su apariencia para llegar a donde está. Los tiempos de definiciones para este 2024 se han acercado, sin embargo, seguimos observando violencia de género hacia todas las probables candidatas, y a las mujeres que han sido nombradas en algún puesto público.

El Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, se encarga de coordinar acciones encaminadas a promover la participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones en el ámbito público en México. La presencia de las mujeres en instituciones de gobierno y organismos internacionales tuvo un incremento mayor, pues pasó de 33.9 a 40.5 %, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Estos números no muestran la violencia de género ejercida detrás de esas cifras.

Las mujeres que llegamos a puestos políticos y públicos en la administración pública, nos enfrentamos a críticas y comentarios machistas, que se convierten en ataques que denostan nuestra carrera profesional. Luisa Maria desde el 2005, se integró al equipo del Presidente de la República, y tiene una carrera fructífera que no es improvisada.

Cualquier mujer puede sumarse al proyecto que desee, hacer carrera dentro del mismo, y continuar leales a una ideología con la cual comulga. El seguir un plan político y profesional, no nos debe poner en una posición de “pareja sentimental” de nadie, y menos en posicionarnos como un objeto sexual que satisfaga las necesidades de un macho que nos pone a su servicio.

La sororidad no es obligatoria para las mujeres, pero lo que si no debemos permitir son ataques machistas que sigan alimentando la violencia que se ejerce en contra de nosotras y que no nos deja avanzar como nos gustaría. Este es el famoso techo de cristal que no se ve.

POR BRENDA BORUNDA

LICENCIADA EN DERECHO Y MÁSTER EN ESTUDIO Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO POR LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

EXDIPUTADA FEDERAL DE LA LXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN

