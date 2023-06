Las (no) precampañas

El pasado 11 de junio, MORENA llevó a cabo su primera reunión extraordinaria en la que definieron las bases para elegir al “Coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación”, así es cómo le llamaron a la decisión de su precandidato para las elecciones presidenciales del próximo año.

Acordaron que los candidatos realizarán recorridos por el país mostrando los logros que obtuvo la llamada “cuarta transformación” durante este sexenio y a finales de agosto se realizaría una encuesta para saber quién será el abanderado del movimiento de cara al 2024.

Se solicitó que todo aquel aspirante, por parte de MORENA y coalición, debía renunciar a su cargo. El primero fue el excanciller Marcelo Ebrad; a su vez, el diputado Gerardo Fernández Noroña, y los senadores Manuel Velasco y Ricardo Monreal, solicitaron licencia en la sesión extraordinaria para poder participar. Los últimos dos competidores que renunciaron a sus cargos fueron la ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto, ex secretario de Gobernación.

Así que, desde el sábado 17 de junio, comenzaron de manera oficial los mítines a lo largo del país en el que los contendientes darán a conocer sus agendas para tener el voto en la elección interna de MORENA, algo que ha llamado la atención es la financiación de esta campaña, ¿De dónde sale el fundamento legal para que MORENA les otorgue este dinero?, en entrevista con Luis Cárdenas, Salvador Mejía, director de ASIMETRIX, comentaba que una movilización de este tipo para Gobernador costaba alrededor de 600 millones de pesos.

El dirigente de MORENA, Mario Delgado, comentó que se dará a cada contendiente un monto de $5 millones de pesos para los gastos de campaña austera, pero de acuerdo con un ejercicio de Salvador Mejía, viáticos y hotel; el coste por cada “corcholata” y equipo de trabajo de mínimo 10 personas, es de aproximadamente 5 millones de pesos en 70 días de gira, hablando en términos moderados. El líder del partido sentenció que harán un reporte de gastos cada quincena para que no rebasen este límite pero no habrá fiscalización de los 20 millones de pesos que desembolsaran para este ejercicio los aspirantes, porque no hay ley alguna que lo respalde.

Esta contienda para determinar al “defensor de la 4T” debe alertar la atención de todos, estamos viendo como MORENA y aliados pretenden ganar las elecciones del 2024 no respetando los lineamientos establecidos por el INE para la selección de los candidatos a la presidencia, los cuales establecen que este deberá ser designado en la tercera semana de noviembre, MORENA lo tendría definido dos meses antes en su precampaña, rayando en la ilegalidad.

¿Dónde quedan nuestras autoridades para darle seguimiento a estas irregularidades?, ¿Dónde está la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para fiscalizar esta campaña?, ¿Por qué no atienden las medidas cautelares que el INE otorgó?. Las formas importan y el voto deberá empezar a pensarse de manera más completa, no solo por las propuestas y la retórica sino también por las maneras.

POR AZUL ETCHEVERRY

AETCHEVERRYARANDA@GMAIL.COM

@AZULETCHEVERRY

MAAZ