“El populismo es una fórmula”, espetó una legisladora frente a una docena de empresarios en un encuentro reciente. Coincido plenamente. Y no sólo eso: es un mecanismo para perpetuarse en el poder.

Quienes padecieron el proceso de degradación institucional y la incrustación de autoritarismos populistas en Argentina o en Venezuela comparten el blueprint con claridad pasmosa.

“Lo primero que van a hacer es vender las aeronaves”, “le van a cambiar el nombre a todo, militarizar al país y se dará un esfuerzo sin precedentes para desprestigiar a las élites, intelectuales, académicos y periodistas que osen criticar al régimen.”

“El mérito será suplantado por la adulación abyecta y la zalamería hacia la figura presidencial”.

La burocracia obradorista tiene ejércitos de esquiroles (clercs: Appelbaum dixit) digitales que censuran, apaciguan las críticas y protegen la imagen y acciones del primer mandatario al que cariñosamente le han colgado el mote de Amado Líder.

Gran parte de su tiempo lo dedican a defender las acciones criminales del régimen y a autorizar o censurar lecturas o actividades. La radicalización y defensa ciega les compran bonos con la nomenclatura morenista y les aseguran la posibilidad de seguir pegadas a la ubre oficialista con la promesa de un espacio en subsecuentes iteraciones del obradorato populista.

El mérito pasa a un segundo plano mientras —con ingenio— se desarticulen las críticas.

En Twilight of Democrac”, Applebaum aborda cómo las kakistocracias —es decir, el gobierno de los mediocres— son una

condición sine qua non para que los populismos autocráticos echen raíz.

El autoritarismo atrae, de acuerdo a Applebaum, a las personas que no pueden tolerar la complejidad: instintivamente no es una pulsión de “izquierda” o de “derecha”. Es simplemente antipluralista. Es irrelevante si los apologetas del régimen derivan su política del marxismo o del nacionalismo. Es un estado de ánimo, no un conjunto de ideas.

El estado bolchevique de partido único, sigue Applebaum, no era simplemente antidemocrático; también era anticompetitivo y antimeritocrático.

Las plazas en las universidades, los trabajos en la administración pública y los puestos en el gobierno y la industria no fueron

para los más industriosos o los más capaces: fueron para los más leales.

Al explicar la fórmula que utilizan los demagogos para prosperar, Appleabaum recurre a Arendt, a quien le llamaba poderosamente la atención la atracción de resentidos o fracasados por los regímenes autoritarios y unipartidistas “que invariablemente reemplazan a todos los talentos de primer nivel, independientemente de sus simpatías, con esos chiflados y tontos cuya falta de inteligencia y creatividad sigue siendo la mejor garantía de su lealtad”.

POR ALEJANDRO ECHEGARAY

COLABORADOR

@aechegaray1

MAAZ