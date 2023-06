Fox impone a Xóchitl

Vicente Fox Quesada regresó a poner orden en el PAN, al menos así lo dicen los cercanos al expresidente que rompió con la hegemonía electoral del PRI en el año 2000.

Todo porque de la noche a la mañana impuso a Xóchitl Gálvez como la principal precandidata de cara a las elecciones presidenciales de 2024.

Esto ocurrió en una reunión privada en la que estuvieron Marko Cortés, presidente del blanquiazul, así como Fox y la senadora más entrevistada del programa de Ciro Gómez Leyva.

“Ni Santiago Creel ni Lilly Téllez tienen el carisma de Xóchitl Gálvez. Necesitamos impulsarla desde la cúpula del partido para que compita por la candidatura de Va por México”, comentó una fuente que tuvo acceso a la conversación.

A partir de esa orden del expresidente, Xóchitl emprendió una estrategia de posicionamiento para explicar que analizaría la posibilidad de ir por la presidencia de 2024.

Lo que nunca dirá es que recibió la orden de su exjefe para convertirse en la candidata favorita del Partido Acción Nacional por encima de Creel Miranda.

“Estaba grabando un video en el Monumento a la Revolución y (un señor) me gritó ¡Xóchitl, sálvanos! O sea, es algo que me lo comentan de manera reiterada desde hace seis meses y yo dije no, no, no me puedo desubicar, me he estado preparando para la Ciudad de México”, afirmaba la senadora durante el noticiero matutino de Grupo Fórmula, el jueves 15 de junio.

Para Xóchitl Gálvez lo más importante de una persona es domar el ego y saber dónde está parada, por lo mismo comentó que un grupo de amigos le dijo piénsalo, valóralo, no digas de entrada no.

Cuando analiza este momento político, cita al economista John Maynard Keynes, “cuando las circunstancias cambian yo cambio de opinión”.

En conclusión, mucha explicación para justificar que Vicente Fox la convenció de que saliera a medios a informar que se olvidaría de la capital del país para aventurarse por la candidatura presidencial por Acción Nacional.

Vicente Fox salió victorioso de los amarres que hizo tanto con Xóchitl como con Creel Miranda, pues como exjefe de ambos logró persuadirlos para que la candidatura de Va por México quedará en manos de uno de sus cercanos.

Y él pretende, o al menos eso dice, ser una piedra en el zapato para el Presidente, pues justo a inicios de mes emprendió una campaña contra Andrés Manuel López Obrador.

En un video de 40 segundos Fox Quesada, a través de la cuenta oficial del Acción Nacional, precisó que durante su administración comenzó en todo el país el programa de adultos mayores y más, con la diferencia, en plena alusión a las políticas públicas de AMLO, que hoy se usan para fines electorales.

La estrategia de confrontación seguirá durante los próximos meses.

Como titiritero influirá en la disputa de la candidatura entre Santiago Creel y Xóchitl Gálvez, quien tiene mucha razón en asegurar que el otro Santiago (Taboada) no la deja ni asomarse a la Ciudad de México por no afiliarse al PAN y por no garantizar repartir puestos clave, si ella resultara aspirante y posteriormente jefa de Gobierno.

Así, Xóchitl mantendrá su estrategia de justificar que señores, mujeres, amigos de Fox y quien le acomode griten, ¡Xóchitl, sálvanos!, ya veremos si Santiago Creel es igual de firme que su tocayo y la deja pasar.

POR LAURA PUENTE

LAU.PUENTEE@GMAIL.COM

@LAURAPUENTEEN

