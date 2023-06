¿Qué quiere Alito?

Alejandro Moreno dirigente del Partido Revolucionario Institucional quiere ser juez y parte en la elección del candidato de la Alianza PRI-PAN-PRD. Como otras personas dentro de su partido, ha dicho que él está listo para encabezar la alianza y ser el candidato a la Presidencia de la República. No hay nadie más poderoso que él en el PRI. Luego del pleito con los senadores, en particular con Miguel Osorio Chong y Claudia Ruíz-Massieu, es obvio que nadie es tan fuerte como él, y que se mantenga al frente de su partido más allá de las elecciones del 2024 cuando su mandato debía terminar este año, es una prueba de ello.

Estimados lectores, nos guste o no, el Partido Acción Nacional no tiene de otra más que aliarse con el PRI (no se diga el PRD), pues aunque se dice que el tricolor está muerto, ningún partido tiene la estructura electoral que tiene el PRI. A la hora de la hora, en las elecciones, ese movimiento de tierra sigue siendo importante. Si no fuera cierto, el PAN iría solo y no en alianza. La “mala fama” del PRI no le beneficia en nada a Acción Nacional, entonces ¿qué otra razón podría haber?

No estamos en el año 2000 cuando Vicente Fox ganó la presidencia (ni él mismo se lo creía). Se hablaba de que por fin México había conquistado la democracia a través de la alternancia política después de vencer al partido que se quedó en el poder durante décadas. Luego de las crisis económicas; las devaluaciones; el conflicto del EZLN; el asesinato de Luis Donaldo Colosio; las violaciones sistemáticas de derechos humanos, y el FOBAPROA, la ciudadanía votó por el cambio.

Los mexicanos ya conocemos y atravesamos por el cambio, primero con el PAN, luego de regreso al PRI y hace cinco años a la alternancia de MORENA. Ya no nos da miedo poner y quitar. Sin embargo, los partidos políticos siguen siendo quienes tienen la prerrogativa de presentar, dentro de un abanico de personajes, uno de los que a fin de cuentas será la o el Presidente de México. Y es ahí donde Alito Moreno tiene muchísimo poder. Si el PAN no acepta que él sea juez y parte, solo hay dos personas cercanísimas al ex gobernador de Campeche: Beatriz Paredes (senadora y ex gobernadora de Tlaxcala) y Alejandro Murat (ex gobernador de Oaxaca).

Alejandro Murat tiene 48 años, Oaxaca fue el único estado que creció a más del 6% y puso de moda a su estado. Desde el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto empezó la construcción de la carretera Oaxaca-Puerto Escondido mediante la cual se reduce el tiempo de viaje de seis horas a hora y media. En unas semanas será la inauguración. También, ha sido responsable de la construcción del tren transístmico, conectando entonces el océano Pacífico con el Golfo y la tan ambiciada salida al océano Atlántico en todo el continente Americano. Es uno de los pocos estados que aún no está tomado por cárteles del narcotráfico. Es cercano al presidente López Obrador, y como prueba está el comentario de AMLO en la conferencia mañanera del 21 de marzo donde se refirió a él como su “hermano”.

Habrá segunda parte…

POR JORGINA GAXIOLA

JORGINAGAX@GMAIL.COM

@JORGINA_GAXIOLA

PAL