El INE se presta a la farsa

Todo indica que el INE se ha doblado. Luego de un par de manifestaciones ciudadanas a su favor, de acusaciones varias de López Obrador en contra, de esfuerzos por dinamitarlo desde Palacio Nacional, del Plan “B” electoral, hemos pasado ahora a una docilidad tanto del presidente hacia el Instituto, como de los consejeros electorales hacia el mandatario. Esto segundo es lo preocupante.

El INE se aleja de esa autonomía celosamente cuidada para prestarse a la tranza. Esa renuncia que hace el Instituto Electoral a su autonomía, pero sobre todo a la ley, es la piedra de toque de las elecciones presidenciales del 2024. Y es que, cuando la concentración de poder es de la magnitud que hoy vivimos en México, era especialmente fundamental contar con un órgano apegado a derecho y lo más independiente posible de los planes y obsesiones de López Obrador.

La reunión sostenida la semana pasada en Palacio Nacional entre López Obrador y los consejeros del INE levantó más dudas que certezas. Error de entrada no haber trabajado lo principal: diseñar un presupuesto que sea suficiente para llevar a cabo comicios con excelencia y blindar la transparencia y justicia en las elecciones.

Pero la farsa en cuestión no se refiere solo a lo presupuestal, habla de la genuflexión voluntaria a lo dictado en Palacio Nacional. Una reunión convocada por López Obrador, a la que asistió Adán Augusto López Hernández (en ese momento aún secretario de Gobernación), como lo dio a conocer el consejero electoral Uuc-kib Espadas Ancona, y en la que ambos funcionarios de la 4t mintieron al decir que Morena no está realizando actos anticipados de campaña.

Un “proceso interno” de Regeneración Nacional que no estará fiscalizado y que será a lo largo y ancho del país; un espectáculo político incluso más largo que el proceso electoral formal que inicia en septiembre este año (y hasta noviembre las precampañas).

Que el INE dicte “tutela preventiva” sobre la precampaña de las corcholatas es vergonzoso. Una contienda interna cuyas inconsistencias e ilegalidades comienzan porque en los mismos estatutos de Morena no existe referencia alguna a la figura de “coordinador nacional de los comités de defensa de la 4t”.

El INE ha decidido validar la realización de un proceso para la elección de un cargo inexistente, toda una simulación. ¡Pero además el Instituto designará personal para acompañar a las corcholatas en sus recorridos! Ello para asegurarse —no vale reír— de que los candidatos no presenten propuestas de gobierno, no llamen al voto, no hablen de candidaturas… Eso sí, del continuo escaparate de una campaña anticipada no se objetó nada. La decisión poco salomónica del INE se basa en acotar las precampañas adelantadas de la 4t, pero avalando el proceso de designación del “coordinador” y con ello decir que se trata de “actividades partidistas de carácter ordinario”.

Una simulación que debiera de anularse. ¿Se atreverá el INE a prohibir candidaturas que violan la ley? Por supuesto que no. ¿Habrá sanciones significativas? Tampoco eso. Se extraña al INE que no tenía miedo de respetar y hacer acatar la Ley.

Cancelar todo el proceso “interno” de Morena, eso sería lo ético, lo legal, lo democrático. Pero en este país es el ejecutivo federal el que primero -y más visiblemente— quebranta la ley. Una normatividad, dicho sea de paso, que antes como actor minoritario dentro de un esquema democrático partidista, confeccionó y legisló.

Y México es hoy por hoy un país donde la autoridad electoral se presta a la farsa. A eso hemos llegado.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

@MALOGUZMANVERO

PAL