Puebla cumple al SAT

Dura sesión enfrentó ayer la secretaria de Planeación y Finanzas de Puebla, María Teresa Castro Corro, al acudir al Congreso estatal para explicar dos situaciones críticas: El pago de dos mil 600 millones de pesos en créditos fiscales en abril pasado, y el daño que generó a la cuenta pública la quiebra del Banco Accendo decretada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en septiembre de 2021.

Hablamos de la secuela de declaraciones complementarias presentadas por el gobierno de Puebla en 2015 para aplicar de manera retroactiva beneficios fiscales otorgados a los estados entre 2009 y 2011, pero donde no contaban que la Secretaría de Finanzas, en el periodo de Rafael Moreno Valle, para acceder a esos descuentos debió cumplir con un proceso que no atendió, por lo que compensaciones por 700 millones de pesos las “auto aplicó” y al final tras un largo proceso administrativo y judicial no procedieron y derivaron en el pago millonario al SAT.

Afortunadamente la Secretaría de Planeación y Finanzas tiene un convenio con la autoridad fiscal y logró un descuento de 75 por ciento, de ahí que de ese crédito fiscal solo devolvió 650 millones de pesos. Respecto a Accendo, la cosa estuvo más compleja ya que los legisladores locales no alcanzaron a comprender qué es una inversión revolvente por lo que sumaron todas las veces que el estado invirtió en pagarés un mismo recurso.

Hablamos que el estado de Puebla sólo invirtió 600 millones de pesos en un banco que hasta el 17 de septiembre de 2021 tenía una calificación grado uno, es decir sin problema de riesgo, de ahí que sorprendió que la CNBV determinará el 28 de septiembre de ese año suspender su licencia de operación y con ello llevarlo a la liquidación.

LA RUTA DEL DINERO

La Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México (AEFCM), de Luis Humberto Fernández Fuentes, parece estar aplicando la estrategia de viejas administraciones en la cual, a través de generar desgaste y preocupación, varios proveedores de servicios se ven en la necesidad de acercarse para establecer un tipo de negociación. Varios prestadores de servicios, como los encargados del fotocopiado, seguridad y limpieza, han estado presionando al director general de Recursos Materiales y Servicios para que agilicen los pagos pendientes. En concreto la empresa Semalyn, S.A. de C.V., responsable del servicio de limpieza lleva cinco meses sin recibir pago... En la víspera del Día Mundial del Medio Ambiente, el despacho Hogan Lovells, que tiene como socio director a Omar Guerrero, realizó un seminario con clientes en torno a la práctica de ESG que se advierte como tendencia para las empresas de todos tamaños. En la reunión participó la senadora Xochitl Gálvez, quien advirtió que para capitalizar el tema del nearshoring, México debe volcarse a proyectos de energías limpias y no a simulaciones como la de incluir a las plantas de ciclo combinado como electricidad verde.

POR ROGELIO VARELA

ROGELIOVARELA@HOTMAIL.COM

@CORPO_VARELA

LSN