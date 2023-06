Conjurada la ruptura rumbo a 2024

1. En Coahuila, en las elecciones para gobernador que se realizarán el próximo domingo 4 de junio, la Coalición “Juntos Hacemos Historia” no pudo concretarse.

2. Tanto el Partido Verde, como el PT, llevaron candidatos propios al gobierno de esa entidad. Desde un principio señalé que era un error.

3. Esta semana, un día antes de que terminara el tiempo de campaña electoral fijado para el 31 de mayo, el PT, si bien no pudo retirar su candidatura, llamó a votar por la candidatura de Morena. El Partido Verde había hecho lo propio unos días antes.

4. Si bien para efectos prácticos las candidaturas de Lenin Pérez, que sostenía el Verde y de Mejía Berdeja, que sostenía el PT, se mantuvieron y aparecerán en la boleta, el mensaje de unidad fue enviado, más que rumbo a Coahuila, rumbo a la elección presidencial del 2024.

5. Las declaraciones de unidad para los comicios coahuilenses fueron emitidas demasiado tarde para tener un impacto en los comicios que se celebrarán el primer domingo de junio en la norteña entidad aquí citada.

6. Sin embargo, son mensajes muy oportunos rumbo a 2024. El compañero presidente López Obrador, ha dejado en claro que conduce el proceso de su sucesión y que su compromiso de mantener la unidad del movimiento se verificará.

7. Ahora sólo falta que logre construir la confianza necesaria para que los aspirantes a relevar en la presidencia reconozcamos el resultado y apoyemos a quien salga designado.

8. No pocos compañeros y compañeras sostienen que será el presidente quien decida a su sucesor. No quieren entender que no somos el PRI y que el compañero presidente respetará el resultado de la medición realizada por una encuesta que determinará al candidato de nuestro movimiento en los comicios presidenciales del 2024.

9. Tampoco quieren entender que será el pueblo el que decida. Por lo mismo, la confiabilidad de la encuesta o de las encuestas que se apliquen, y la pregunta o preguntas que se hagan, serán clave. Yo confío tanto en la palabra del compañero presidente como en la decisión del pueblo.

10. Eso no quita que yo preferiría una consulta abierta al pueblo de México para definir la candidatura. No veo condiciones para ello, ni voluntad en la cúpula del movimiento.

11. En cuanto a la encuesta, he insistido que debe ser una sola pregunta y que la misma no debe realizarla el equipo de MORENA que las ha venido trabajando.

12. La comedia de enredos generada en Coahuila tiene muy diversas lecturas y una de ellas es el cuestionamiento al método para decidir su candidatura a la gubernatura. Las encuestas cada vez han sido más cuestionadas y en esta entidad en particular, el método sin duda hizo crisis.

13. Así las cosas, el reto que tendremos la próxima semana será enorme. Pues los aspirantes seremos convocados, aunque no se sabe si a formar parte en la discusión de la construcción del camino y de las condiciones del proceso de selección o, si será solamente para conocer la convocatoria.

14. Sería un error que no construyéramos el camino de la unidad entre todos los actores políticos interesados, a saber: los dirigentes nacionales de los tres partidos de la coalición gobernante y los aspirantes a la candidatura presidencial de nuestro movimiento.

15. Por lo pronto, hay un receso, tanto por la veda electoral, como por la aduana política que hay que atravesar el próximo domingo 4 de junio en el Estado de México y Coahuila. Sus resultados tendrán un impacto importante rumbo a 2024, aunque desde mi perspectiva, no variarán las condiciones fundamentales que apuntan a que seguiremos gobernando por seis años más nuestra nación.

16. Cómo lo he dicho claramente, participaré en el proceso y asumiré el resultado. Francamente, espero dar la gran sorpresa y ser yo el elegido del pueblo. Al tiempo.

POR GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA

DIPUTADO DEL PT

@FERNANDEZNORONA

PAL