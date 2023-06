Hablemos de un suceso peligroso y vergonzante que los grandes medios, acaso lo mostraron como algo “anecdótico”, pero en el fondo, los hechos que tuvieron lugar afuera de la Suprema Corte hace unos días, deberían alertarnos del caldo de cultivo en este país, rumbo a las elecciones de 2024. En las escaleras se encontraba un plantón que exigía, entre gritos y pancartas, la salida de la ministra Piña. Recogiendo las declaraciones de las víctimas, todo comenzó con el sonar de las campanas de Catedral (en un horario que no correspondía a ningún llamado a misa).

Ya se había corrido la voz que “se acercaba un nutrido grupo de personas con chalecos blancos”. La señora Klug manifestante, asegura que: “Acordamos no movernos ni aceptaríamos violencia”. Sin embargo, a decir de otros testigos, comenzaron a observar cómo se “les venía el mar de gente”. Acto seguido la marabunta de chaleco blanco caminó rumbo a la escalinata de la Suprema Corte, donde se encontraba el plantón. Ahí reunidos gritaban: “…acuérdense de no violencia, no provocaciones!”. Según nos cuentan, empezaron a separarse pequeños grupos de dos o tres personas de chaleco blanco, quienes se acercaban aparentemente a tomarse foto. La señora Klug asegura: “Nos empezaron a tirar pedazos de tlayudas y nos decían: 'traguen, tienen hambre'”. Llegó más y más gente y empezaron a gritarnos: “Morenacos muertos de hambre, muera López Obrador; …y nosotros gritando 'fuera Piña'”. Luego empezaron a llover las botellas de agua. Tumbaron los tubos y las lonas con las que se sombreaban. Fue muy sintomático ver entre los agresores a personas que ostentaban su vestimenta de religiosos, otros asistentes que llevaban rosarios en las manos y hasta Margarita Zavala, diputada del PAN entre los rijosos. Sospechoso el hecho, cuando tiraron algunas de las cruces de los niños quemados de la Guardería ABC. Ella debe desear que finalmente se olvide “ese capítulo” de la historia de su familia y el mandato de su marido, cuando empezaba el jaloneo y los trancazos, llegó la Fuerza de Tareas. A ellos también les llovió de todo.

Instaron a los del plantón a que corrieran. Pero no querían salir de ahí, porque ello no habían iniciado la violencia. Sin embargo, el de la voz de mando (levantando su escudo), les gritó: “Esto ya se salió de control”. Y efectivamente, la situación entera se ha salido de control. ¿Qué hacían religiosos en el grupo de choque? ¿Por qué pedir la muerte del Presidente? ¿Por qué no se detuvo a ningún atacante? Que ni se atrevan a decir que esto lo ha provocado Andrés Manuel López Obrador desde la mañanera, porque cualquiera con dos dedos de sentido común se ha dado cuenta de los actos de la ministra Piña ayudando a los esbirros de sexenios pasados. Sin embargo, ¿quién provocó esta respuesta violenta? ¿Qué harán con la información robada de los firmantes en favor de que se destituya a la ministra Piña?

No es la primera vez que derechairos usan violencia y desgraciadamente no me parece que sea la última.

POR FERNANDA TAPIA

DENUNCIAS@FERNANDATAPIA.COM

@TAPIAFERNANDA

PAL