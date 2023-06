El juego de Monreal, Adán, Velasco y Noroña…

A partir de hoy, las seis ‘corcholatas’ comenzarán a recorrer el país. Podrán hacer todo lo que se hace en campaña, menos pedir el voto, aunque eso estará implícito.

Pero no solo comienza la campaña, también arranca la estrategia de cada ‘corcholata’. Se trata de una carrera de dos, donde Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard son los punteros, pero lo que hagan y dejen de hacer las otras ‘corcholatas’ inclinará la balanza y acomodará el tablero para lo que vendrá terminado el sexenio.

Adán Augusto López, que aparece tercero o cuarto según la encuesta, se presentará como factor de cohesión. Buscará ser reflejo del presidente y justificar porqué, aun en la derrota, será el encargado del legado lopezobradorista. No es casualidad que tuviera como primera decisión renunciar al financiamiento que Morena puso sobre la mesa y “donarlo” a dos comunidades marginadas. El dinero, que no es suyo, será repartido porque él pagará con sus “ahorros” la campaña. Difícilmente será candidato, pero, ¿quién dice que no puede convertirse en el dirigente de la 4T? ¿en los ojos, oídos y boca del presidente cuando deje de serlo? ¿ser el próximo presidente de Morena y desde ahí tener injerencia en el Congreso, gubernaturas y candidaturas?

Ricardo Monreal tiene puentes más allá de la 4T y capacidad de diálogo con diversos sectores que lo respetan. Con muchas horas de vuelo, sabe que solo un milagro lo llevará a la presidencia en 2024, pero que tiene en la bolsa la candidatura a la jefatura de gobierno de CDMX. No es casualidad que la semana pasada, dos de los mayores contendientes, Rosa Icela Rodríguez y Martí Batres, quedaran desactivados para la competencia. La primera, porque permanecerá en el gabinete presidencial; el segundo, porque ya es Jefe de gobierno sustituto. Se le despejó el camino. De estar con un pie fuera de Morena a finales del año pasado, a asegurar que se quedará “hasta la muerte” y retomar tras más de dos años sus encuentros con AMLO. Se queda y tendrá un rol clave.

Manuel Velasco, va a una batalla desigual. Algunos dentro de su partido, no solo le han dado la espalda, sino que han sido vehículo para transmitirle el mensaje de que sería mejor que declinara por Sheinbaum. El único diputado del Verde en CDMX, Jesús Sesma, por ejemplo, dice que “90% del partido está con ella”. En realidad, ni la dirigencia del Verde, ni los líderes reales -“El niño verde”, y Velasco- lo acompañan en sus palabras, que, nos dicen, solo lo representan a él. Velasco llegará al final del proceso y se medirá en la encuesta, apostando a territorios donde el partido es más robusto: Chiapas, Quintana Roo y San Luis Potosí. En CDMX, apenas arañaron el 3% de votos; son marginales.

Quizá una de las jugadas más interesantes sea la de Gerardo Fernández Noroña. Tiene arrastre popular y marca bien en las encuestas. Su posibilidad de triunfo es pequeña, pero su éxito electoral será notable. Le dará a su partido, el PT, un porcentaje en las preferencias como nunca lo ha tenido, para negociar de cara a la alianza electoral en 2024. Incrementará su valor. Para él habrá futuro político. Más allá de eso: ¿a quién le resta simpatías su presencia en la encuesta? Probablemente a la exjefa de gobierno, pues concentra buena parte del voto más radical del lopezobradorismo.

Ni Monreal, ni Adán Augusto, ni Velasco, ni Noroña ganarán, pero lo que hagan, impactará.

-Off the record

Velasco, por cierto, es más cercano –y por mucho- a Ebrard, Monreal y Adán Augusto, que a Sheinbaum.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM

@MLOPEZSANMARTIN

LSN