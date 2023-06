AMLO regala a cuba petróleo y seguirá haciéndolo

*Una vez más el pueblo bueno de México ha decidido seguir aportando de su bolsillo a la sobrevivencia de la dictadura cubana que encabezan Miguel Díaz-Canel y el impresentable politburó que mantienen oprimidos, muertos de hambre y en la miseria a más de 11 millones de isleños desde hace 64 años. Además de las generosas transferencias de dólares vía la contratación de médicos que nadie ha visto, la compra de millones de dosis de vacunas Abdala, o la compra de toneladas de balastro para la construcción del Tren Maya, el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió ahora donar a Cuba 350 mil barriles de petróleo crudo tipo Istmo que fueron cargados en el buque “Dalsea” desde Coatzacoalcos, según consta en un documento interno de la Gerencia de Comercialización de Hidrocarburos de PEMEX. El valor de esta donación presidencial se calcula entre los 18 y los 20 millones de dólares, si se considera que el precio actual del barril de ese tipo de crudo fluctúa en los 60 dólares. Según Enrique Aburto, reportero que dio a conocer esta información, lo mejor para Cuba es que funcionarios de la Terminal Logística Pájaritos estuvieron en la isla hace unas semanas para coordinar ¡futuros embarques para el gobierno cubano! Ni el área de comercialización de petrolíferos en el extranjero de PEMEX, ni el SAT ni la aduana tienen conocimiento de esta operación. Y en México, a pesar del “súper peso”, la Magna a 23 y la Premium a 26 pesos el litro.

*Por si hiciera falta que nos recordaran que, efectivamente no son iguales, en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, prohibieron mediante un oficio difundir mensajes que puedan resultar incómodos a la institución y sus funcionarios. En el documento enviado “a todos los servidores públicos que prestan un servicio, cargo o comisión en este Centro Público deberán abstenerse de difundir mensajes y/o expresiones a través de medios de comunicación digitales como redes sociales, correo electrónico o aplicaciones de mensajería móvil que puedan causar daño a la dignidad y la integridad de alguna persona servidora pública de este Centro de Investigación “. Como se sabe, al abordaje de la 4t al poder federal, el CIDE ha enfrentado amargos y cuestionables episodios duramente criticados por sus investigadores y alumnos que ahora tendrán que acatar este nuevo episodio de censura. Que vueltas da la vida, cómo olvidar cuando en plena campaña por la presidencia de la República en 2018, los tiernos alumnos del CIDE emprendieron una enjundiosa campaña de apoyo a AMLO, dando sus nombres y mostrando sus credenciales como para probar que no eran actores pagados, sino alumnos verdaderos de esa institución que ahora les aplica una mordaza. A Elena Buylla le salió requetebién lo quedabien con su patrón.

*Ni los futbolistas, ni las actrices de telenovela, ni los cantantes de reggetón. ¡Qué va! Los mexicanos con más elevada autoestima son los aspirantes a políticos y si no, vea el caso de doña Margarita González Saravia, quien anunció que dejará su hueso al frente de la Lotería Nacional para buscar la candidatura al gobierno de Morelos por Morena. Está bien que en ese sufrido estado ya eligieron como alcalde de Cuernavaca y después como gobernador a ese cero a la izquierda llamado Cuauhtémoc Blanco, pero no abusen. Más allá de haber sido Secretaria de Turismo de Morelos y Cuernavaca, subsecretaria de Turismo y de Desarrollo Económico en la entidad y fundadora del PRD y Morena a nivel nacional, ¿alguien sabe de las cualidades de doña Margarita para gobernar una entidad federativa tan compleja y violenta? Está bien que lo guinda es lo de hoy y que la marca AMLO jala votos pero, no olvidemos que también el ex senador Rabindranath Salazar quiere gobernar en la tierra del Caudillo del Sur.

POR ENRIQUE MUÑOZ

