Administrando la derrota

Ya han pasado dos semanas desde la elección en el Estado de México y Coahuila, que en política y con una elección presidencial a la vuelta de la esquina, es el tiempo suficiente para analizar y reflexionar; en la oposición muchas cosas deberían haber cambiado después de los resultados obtenidos, pudo ser el parteaguas para diseñar una nueva estrategia y corregir errores, pero no fue así.

En lugar de ello, las dirigencias de los tres partidos aliancistas decidieron magnificar el triunfo en Coahuila con cuentas alegres y vender la idea de que la disputa por la presidencia en 2024 está muy pareja. El ejército mediático con el que también cuentan, trató afanosamente de que no decayera el ánimo entre sus huestes por la derrota en el Estado de México, en lo cual hasta el momento, no han tenido el éxito esperado.

En las redes sociales, particularmente en twitter, donde la oposición ha construido un nicho de promotores y de simpatizantes, no son pocos los que reclaman a las dirigencias de los partidos aliancistas por el mal resultado. El desánimo entre los ciudadanos que están en contra de Morena empieza a generalizarse, sobre todo porque no perciben el ánimo de cambiar la estrategia para hacerlos competitivos.

Si los partidos opositores no entienden el mensaje y no dan un viraje en la forma en como se manejan, puede darse un escenario aún más complicado para ellos; la ruptura con la sociedad civil organizada. Ante la falta de estructuras territoriales en gran parte del país, situación que no padece morena, las alianzas que puedan tener con la sociedad civil son imprescindibles para su supervivencia, en ello se juegan su futuro.

A lo anterior se debe de añadir, que la muy anticipada carrera presidencial está dando buenos resultados para Morena, están vendiendo con éxito, que la verdadera competencia solo es al interior de su partido y que quien resulte electo de su proceso interno, se convertirá irremediablemente en el próximo titular de la presidencia. Ante un panorama tan complicado para la oposición, lo lógico sería un cambio radical en el rumbo de las dirigencias.

Sería muy ingenuo pensar que todas estas reflexiones no han sido ya valoradas por las direcciones de los partidos opositores, en cuyo caso lo correcto es preguntar ¿por qué no están dispuestos a cambiar el rumbo de sus institutos?. La respuesta podría ser; porque en la derrota también se gana. Claramente están privilegiando el control interno de sus partidos para poder influir en la designación de los candidatos que competirán en 2024.

Para ser verdaderamente competitivos frente a morena, tendrían que abrirse a la construcción de alianzas electorales, lo cual implica, ceder espacios de poder a personajes no orgánicos, lo que inevitablemente llevaría a una reducción de su capacidad de control. Muy probablemente lo que las dirigencias buscan es evitar a toda costa que su poder al interior de los partidos pueda verse mermado.

En un escenario donde morena gane la presidencia en 2024, los partidos que forman la alianza, salvo el PRD, no corren el riesgo de perder su registro, lo cual les permitirá seguir teniendo financiamiento público y posiciones políticas importantes en casi todo el país.

Sin la necesidad de ser realmente competitivos, sin tener que ceder espacios a nuevos aliados y sin la obligación de ser transparentes en su método de selección de candidatos, ellos serán los únicos ganadores administrando la derrota.

POR HÉCTOR SERRANO AZAMAR

COLABORADOR

@HSERRANOAZAMAR

PAL