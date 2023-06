Messi: Huracán en Miami

A partir del 1º de julio los aficionados del Inter de Miami podrán ver en acción a Lionel Messi, uno de los futbolistas más famosos de todos los tiempos. Va al futbol de los Estados Unidos, mercado en el que los deportistas de cualquier disciplina son de los mejor pagados a nivel mundial. Messi, de 35 años, aprovecha su gran fama y popularidad actual para llegar en los mejores términos económicos a un equipo actualmente de media tabla en la liga MLS -Mayor League Soccer-, con la triple finalidad de: elevar su nivel internacional, reforzar la popularidad del futbol soccer en Norteamérica, y, por último, llevar a las garzas del Inter de Miami a la disputa por el campeonato nacional de ese país.

Messi llegó al FC Barcelona cuando tenía sólo 13 años y debutó como titular en 2004 a los 17. En ese equipo ganó numerosos títulos, incluso la Liga de Campeones de UEFA, la Liga Española, la Copa del Rey y el Mundial de Clubes. Logró además reconocimientos personales como el Balón de Oro en siete ocasiones y ocho títulos de máximo goleador en la Liga Española. Después de más de 20 años en el equipo catalán, fue traspasado al París Saint-Germain -PSG- en 2021, equipo al que deja ahora para ir a jugar a Miami. Con la selección de Argentina logró ganar la Copa América en 2021 y en 2022 se coronó en Qatar como campeón del mundo después de 36 años, siendo la figura central de dicho triunfo. Messi ha conquistado un total de 42 títulos oficiales a lo largo de su carrera, 35 con Barcelona, 2 con el PSG de París, 5 con la selección de Argentina.

No obstante la puja de diversos equipos por contratar sus servicios, como su ex club el FC Barcelona, el Al Hilal de Arabia Saudita, que le ofrecía hasta 400 millones de euros al año, el Manchester City y el Inter de Milán, entre otros. Messi se decidió por el Inter de Miami, propiedad de su amigo David Beckham, donde no sólo logró un contrato de cuarenta millones de dólares anuales por un mínimo de tres temporadas, sino que además lo contrata Apple TV, que tiene los derechos de transmisión a nivel mundial de la MLS por los próximos diez años, y pagará a Messi un porcentaje de las ventas recaudadas por la transmisión de partidos en su plataforma. ¡Así nomas!

Si bien la partida de Messi hacia el futbol estadounidense le significa un enorme beneficio económico, el mayor negocio, sin duda, es para sus contratistas, quiénes habrán de ver crecer sus ventas como la espuma, llenarán los estadios donde se presente el Inter, venderán camisetas con el número 10 de Messi como nunca lo ha hecho en su corta vida, como también lo hará Apple TV a través de su plataforma, que, sin duda, incrementará exponencialmente su número de usuarios.

La realidad de las cosas es que el futbol soccer en los Estados Unidos crece a pasos agigantados, debido entre otros factores al aumento de la población latina, la inclusión en este deporte a nivel de escuelas primarias y secundarias del futbol femenil y a la gran difusión a través de los medios y plataformas de streaming. El propio papel desempeñado por su selección nacional a nivel de mundiales de futbol, donde ha logrado llegar a octavos de final en 6 ocasiones, incluyendo el último mundial en Qatar, también ha generado un mayor interés público por este deporte. Con la promoción e inversión que se hace al futbol en los Estados Unidos, es probable que en breve empiece a figurar entre los equipos favoritos para ganar los grandes torneos internacionales, incluyendo la copa del mundo.

Como en la gran época de los setenta, en la que el Rey Pelé jugó para el Cosmos de Nueva York, seguido posteriormente por jugadores de la talla de Carlos Alberto, Franz Beckenbahuer, Johan Cruyff y, otros muchos, con toda seguridad Messi también contribuirá a la popularidad y fuerza al futbol en Norteamérica.

POR AGUSTÍN GARCÍA VILLA

ANALISTA POLÍTICO

MAAZ