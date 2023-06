En sus marcas, listos, ¡Fuera!

Arrancó la semana esperada por las corcholatas durante tanto tiempo. Llegó el momento de definiciones, separaciones de cargos y muy importante esto: tomar partido dentro del partido.

Como si habláramos del PRI hegemónico del siglo pasado y las sucesiones en donde solo importaba la definición dentro del “partidazo” ante una oposición torpe, aletargada y temerosa, hoy el presidente maneja magistralmente los recovecos del nuevo escenario inédito de la elección presidencial.

Ya hay punteros: Claudia y Ebrard entran a una etapa de estrategia total en donde un acierto o un paso en falso pueden ser factor definitivo para el resultado tan anhelado. Estarán en la lupa para saber qué dicen, qué prometen, a quién acusan, con quién se juntan y hasta de quién toman distancia. Todo importa y toda cuenta.

Hay también jugadores con posibilidades serias y estatura política que no podemos dar por descontados nunca, tal es el caso de Monreal y Adán Augusto quienes han demostrado sagacidad y olfato político para ser piezas clave en el entramado de definiciones que se avecinan. Si bien es cierto que su juego es distinto por su posición de arranque, al estar sentados en esa mesa real de 4 jugadores finalistas todo puede suceder. Su talante es distinto y su comodidad radica en las expresiones y muestras de cercanía recientes con el presidente, con lo que se les ve disfrutar distinto su participación.

Y lejos y sin posibilidades un bloque de actores de medio pelo que más parece buscan entrar en la contienda interna para ver que sacan de rebote, o buscar qué hueso pueden negociar para seguir viviendo del erario.

Por otra parte, bonito paquete le dejan al INE, instituto tan cuestionado, tan vapuleado, tan descalificado por tiros y troyanos.

El despistado órgano electoral, como pudo apenas ató a emitir una lista de medidas cautelares, sin pies ni cabeza por cierto, para que quienes participen en este proceso no caigan en faltas al proceso constitucional.

Una lista de absurdos en donde advierten que no pueden hacer lo que sabemos que van a hacer, para lo cual deben de llamar todo de otra forma y simular que hacen otra cosa para que al menos en el discurso no parezca que estan haciendo lo que sabemos que están haciendo. ¡Así de enredados!

Una especie de la famosa consigna entre el Rey y las cortes de la colonia española: ¡Obedézcase pero no se cumpla! Sólo para no decir que no se tomó en cuenta a la institución aunque por todos es sabido que se la pasarán por el arco del triunfo.

Finalmente les recomiendo no perder de vista los siguientes puntos que el Centro estratégico latinoamericano de geopolítica (CELAG) destaca en su informe referente a este proceso:

Calendario:

19 de junio – 27 de agosto – Campaña electoral

28 de agosto – 3 de septiembre – Trabajo de campo de la encuesta

4-5 de septiembre – Procesamiento de datos

6 de septiembre – Anuncio de la candidatura presidencial

Las candidaturas situadas en la posición dos, tres y cuatro podrán optar a la coordinación del partido en la Cámara de Senadores y Diputados, o un lugar en el Gabinete de la candidatura electa. Aquellos que queden en quinto y sexto puesto tendrán garantizada su candidatura a legisladores plurinominales.

¡Arrancan!

POR JOSÉ LUIS CAMACHO ACEVEDO

JOSECAMACHO@GMAIL.COM

@JLCA007

MAAZ