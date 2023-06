Fraticidio en Morena

Al día de hoy, Claudia Sheinbaum es la favorita para obtener la candidatura presidencial de Morena. En la reciente encuesta de El Heraldo de México/Poligrama, el 33.4 por ciento de los cuestionados respondió que les gustaría que fuera electa como “Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación”. Detrás de ella Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y cuesta arriba Ricardo Monreal. Más o menos lo mismo dicen otras mediciones.

En la sucesión adelantada que el propio AMLO montó, dentro de Morena hay una tremenda tensión que está ya puso a prueba la unidad del partido. Pese a que en la cena del lunes 5 de junio en el Centro Histórico, el mismo presidente puso las reglas para que el proceso no termine en ruptura, apenas horas después, algunos acuerdos fueron rotos.

Aunque las encuestas ponen a Sheinbaum en primer lugar, el que ha marcado hasta ahora la agenda de la sucesión es Marcelo Ebrard, el primer funcionario en renunciar y el primero en registrarse; también fue el primero que rompió la censura autoimpuesta de evitar "los medios reaccionarios, conservadores, adversarios de la Cuarta Transformación y partidarios del viejo régimen". Su propuesta para que el partido les proporcione recursos durante este período, también fue aceptada. Otro punto a su favor.

Ebrard también es el eslabón más débil de Morena y el que puede sumar las voluntades de los otros contrincantes en contra de Sheinbaum y de aquellos ciudadanos que no simpatizan con la exjefa de gobierno.

Cuentan asistentes al encuentro en “El Mayor” que quien tenía el gesto de mayor seriedad era Sheinbaum, porque su idea era dejar el cargo hasta diciembre, en caso de resultar ganadora en las encuestas. Pedir licencia esta semana le descuadró los planes. De ahí su molestia, materializada en su reclamo el domingo pasado a Alfonso Durazo en un corto, pero durísimo video difundido en las redes sociales. Previo a eso, varios gobernadores de Morena habían roto los acuerdos de no manifstarse a favor de aspirante alguno. Aunque las muestras de apoyo hechas vía Twitter fueron borradas, el daño estaba hecho.

La lectura, insisto, al día de hoy es clara: será Claudia o Marcelo, los punteros en las encuestas. El proyecto de sucesión tiene tal magnitud, que la oposición se decantará por uno de los candidatos de Morena. El enfrentamiento que se viene será nada amable y se augura un severo enfrentamiento que cause la muerte política de los participantes. Incluso, entre los simpatizantes mediáticos del Presidente, ya se nota quienes nada más no tragan al excanciller. Con esas actitudes, es difícil no pensar en una ruptura.

Los hermanos de lucha, que vieron concretada su más grande ambición hace cuatro años con el ascenso de López Obrador a la presidencia, serán los que en próximos meses se desconocerán y darán inicio a una batalla que cimbrará al país. Ya muchos han elegido su bando. Veremos si se sostienen y qué hará AMLO si frente a sus ojos ocurre un fraticidio político.

CARLOS ZÚÑIGA PÉREZ

COLABORADOR

@carloszup

MAAZ